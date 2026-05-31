RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud por 3 a 1 (7/5, 7/6 (8), 5/7 e 6/2), na noite deste domingo (31), fez com que o jovem de 19 anos alcançasse a prateleira de um importante nome do tênis brasileiro em Roland Garros.

Classificado às quartas de final, Fonseca igualou Thomaz Koch, considerado uma das lendas da modalidade, que chegou a essa fase na chave simples em 1968.

Koch foi ainda campeão de duplas mistas em 1975, ao lado da uruguaia Fiorella Bonicelli. Ele também foi finalistas em duas oportunidades do torneio juvenil, em 1962 e 63.

Na chave masculina simples, João fica a um passo de igualar Fernando Meligeni, o Fininho, que foi semifinalista em 1999.As melhores campanhas brasileiras no saibro francês pertencem a Gustavo Kuerten, campeão em 1997, 2000 e 2001.

Considerando também o torneio feminino, João se torna o sétimo brasileiro a chegar às quartas de final de Roland Garros. Maria Esther Bueno foi vice em 1965, enquanto Beatriz Haddad Maia foi semifinalista em 2023. Além dos já citados, Lelé Fernandes alcançou essa fase em 1961.

Agora, Fonseca volta à quadra na próxima terça para enfrentar Jakub Mensik, da República Tcheca, 27º do ranking mundial, que despachou o favorito Andrey Rublev. O horário do duelo ainda não foi definido.