SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem gigante tenista tcheco vai ser o próximo adversário do brasileiro João Fonseca nas quartas de final de Roland Garros.

O carioca bateu o norueguês Casper Ruud neste domingo (31) e avançou no torneio de Paris. O próximo duelo deve ocorrer na terça-feira (2), em horário ainda a ser definido.

Jakub Mensik, 20, carimbou a sua vaga ao derrotar o russo Andrei Rublev (13º do mundo), 28, também neste domingo, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3,7/6 (8-6), 4/6, 2/6 e 6/3, em 3 horas e 45 minutos.

Jakub Mensik celebra vitória sobre Andrey Rublev em Roland Garros Thomas Samson AFP Jogador de tênis veste camiseta branca e abre os braços em comemoração. Público desfocado ao fundo observa a cena. Imagem pequena **** Com 1,96 m, Mensik já acumula mais de US$ 6 milhões (mais de R$ 30 milhões) em premiação em quadra e, assim como o brasileiro, tem dois títulos na carreira, mas um deles é um Masters 1000. E é justamente por ter o saque como melhor golpe, o tenista europeu tem seus melhores resultados em piso duro

O tenista da República Tcheca, porém, nunca venceu Fonseca. Em dois duelos, o brasileiro saiu vencedor, mas só teve que jogar uma vez.

O primeiro, em 2024, foi no Next Gen ATP Finals. O torneio reúne os oito melhores tenistas sub-20 e tem regras diferentes na pontuação (os sets vão somente até quatro games e, em caso de empate por 3 a 3, vai para o tie-break). O segundo duelo, no ano passado, no Torneio de Basel, na Suíça, Fonseca ganhou por WO (desistência) -o rival sofreu uma lesão no pé esquerdo.

João Fonseca Jakub Mensik

Brasil País República Tcheca

19 Idade 20

1,88 m Altura 1,96

81 Peso 87

Mensik tem uma coisa em comum com o brasileiro: também já derrotou Novak Djokovic -na decisão do Masters 1000 de Miami, em 2025. Além do sérvio, o tcheco derrotou outros dois top 10 para ser campeão.

Neste ano, Mensik atingiu sua melhor colocação no ranking, o 12º lugar, mas acabou caindo ao não segurar os pontos de Miami. Hoje é o 27º.

Ele faz neste ano sua segunda participação em Roland Garros. No ano passado, caiu na segunda rodada.

O outro título conquistado pelo tcheco foi em janeiro passado, também em piso duro, o ATP 250 de Auckland (Nova Zelândia).

No tênis, os Grand Slams são os torneios mais importantes e que pagam os maiores prêmios. Depois, pela ordem aparecem ATP Finals, Masters 1000, ATP 500 e ATP 250.