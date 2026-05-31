SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca garantiu no mínimo um prêmio de 470 mil euros (mais de R$ 2,77 milhões) por chegar às quartas de final de Roland Garros ao derrotar o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, neste domingo.

Se derrotar o gigante tcheco Jakub Mensik e passar à semifinal, vai ganhar mais 280 mil euros (R$ 1,65 milhão). O duelo deve acontecer na terça-feira, em Paris.

Até hoje, Fonseca já acumulou, apenas em premiação em quadra, mais de US$ 3,33 milhões (equivalente hoje a mais de R$ 16,7 milhões).

O tenista carioca também deve subir no ranking mundial. Hoje ele está na 30ª colocação, mas, após o torneio francês, quando o ranking será atualizado, ele deve subir ao menos quatro posições (caso não passe das quartas), a depender do resultado dos rivais.

MAIS MUDANÇAS NO TOP 10

A derrota para Fonseca nas oitavas de final vai custar um pouco caro para Novak Djokovic. Ele deve cair da quarta para a sétima colocação. Será ultrapassado pelo canadense Felix Auger-Aliassime e pelo australiano Alex de Minaur.

No grupo dos top 10, só dois ainda permanecem no Grand Slam francês: Auger-Aliassime e o alemão Alexander Zverev (terceiro colocado).

O tenista da Alemanha já garantiu um lugar nas quartas, também neste domingo, ao derrotar por 3 sets a 0 o holandês Jesper de Jong com parciais de 7/6 (7-3), 6/4 e 6/1.