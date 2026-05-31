SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca está nas quartas de final de Roland Garros após vitória por 3 sets a 1 (7/5, 7/6, 5/7 e 6/2) sobre o norueguês Casper Ruud. É a primeira vez desde 2004 que um brasileiro avança a essa fase na disputa individual masculina. O último foi Guga Kuerten, que esteve nas arquibancadas da quadra Philippe-Chatrier, em Paris.

"É um prazer tê-lo aqui e vencer contra um adversário muito difícil na frente dele, então estou muito feliz", disse Fonseca sobre a presença do catarinense na torcida, logo após o fim da partida.

"É um ídolo pro nosso esporte, pro nosso país, pelo carisma e humildade dele. Ele estava aqui na minha primeira vez em Roland Garros, minha primeira partida como juvenil."

Na última vez em que Guga chegou às quartas de final do Aberto da França, em 2004, Fonseca ainda não era nascido.

Sobre o jogo, o carioca de 19 anos disse que ficou feliz com seu desempenho em momentos decisivos do primeiro e segundo sets. Questionado sobre como está o corpo após as últimas partidas, foi honesto. "Cansado", respondeu, arrancando algumas risadas da torcida.

"Era uma batalha de quem comandava mais rápido. O jogo era muito xadrez hoje, fácil de entender, mas muito difícil de executar. Mas eu consegui executar com muita perfeição e muito feliz de ter conseguido", afirmou.

"É uma experiência nova. Passar pra segunda semana de um Grand Slam é sempre difícil. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até tarde. Vamos com tudo, o sonho continua."