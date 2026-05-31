SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar foi ovacionado em momentos diferentes durante o amistoso do Brasil contra o Panamá. O atacante, que ficou no banco de reservas durante toda a partida, chegou a ir ao gramado do Maracanã e aquecer levemente com os companheiros, mas usando tênis.

O jogador se recupera de uma lesão e só deve estar apto a jogar depois do início da Copa do Mundo. O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho contra Marrocos. Depois voltará a campo dia 19 contra o Haiti e se despede da fase de grupos no dia 24 diante da Escócia.

Na goleada sobre o Panamá, o nome de Neymar foi gritado um pouco depois do gol do empate da seleção visitante e também no final do confronto quando o jogo já estava 6 a 2.

Quando a partida acabou, jogadores do Panamá pediram fotos com a atacante, ainda no gramado do Maracanã.

Em entrevista para a getv depois do amistoso, o meio-campista Lucas Paquetá comentou sobre como foi dividir o banco de reservas com Neymar.

"A gente estava no banco, ele estava sorrindo e disse que estava muito feliz em estar aqui. Ele fez muito por esta camisa, me ajudou muito na seleção", afirmou Paquetá.

Neymar sentiu um problema na panturrilha em partida pelo Santos, no último dia 17, véspera da convocação do Brasil para o Mundial. Exames da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apontaram uma lesão de grau 2, com ruptura parcial das fibras.

O médico Rodrigo Lasmar afirmou na quinta-feira (28) que o prazo de recuperação era de duas a três semanas. No sábado (30), o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o atacante não será cortado. "Pensamos que ele vai se recuperar rapidamente", disse Ancelotti.

O treinador repetiu incontáveis vezes ao longo do último ano que a convocação ou não de Neymar seria baseada em suas condições físicas. Chegou a afirmar que só teria no grupo jogadores "100%". Questionado sobre a aparente contradição na manutenção de um atleta lesionado, ele procurou se justificar.

"Falei sobre isso em março, provavelmente não expliquei bem. Falei que poderia chamar um jogador que não estivesse 100%, mas que poderia estar 100% na Copa do Mundo. Por má sorte, não estarão 100% para a Copa do Mundo o Militão, o Rodrygo e o Estêvão. Mas poderá estar 100% o Neymar", declarou.