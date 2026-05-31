(UOL/FOLHAPRESS) - Com falha de Fábio, Fluminense e Cruzeiro empataram por 1 a 1 neste domingo (31), em confronto pela 18ª rodada do Brasileirão. O duelo foi disputado no Mineirão.
John Kennedy abriu o placar pelos cariocas, enquanto Matheus Pereira empatou, após desviou que complicou a vida do goleiro veterano. Com o empate, o Tricolor assumiu a terceira posição da tabela, com 31 pontos conquistados, enquanto o Cabuloso é o 11º, com 24.
As equipes voltam a campo após a pausa para a Copa do Mundo de 2026, com previsão para apenas 22 de julho.
PRIMEIRO TEMPO
Serna finalizou, mas Otávio fez linda defesa. O atacante do Fluminense ficou com a posse cara a cara com o goleiro do Cruzeiro e finalizou, mas o paredão da equipe mineira espalmou o chute.
Arroyo desperdiçou a chance de abrir o placar. O ponta recebeu belo passe em profundidade de Matheus Pereira, mas ficou apertado e acabou finalizando direto para fora contra Fábio.
John Kennedy balançou as redes pelo Flu! O camisa 9 tirou Jonathan Jesus da marcação e finalizou para colocar o Tricolor na frente, aos 42 minutos.
SEGUNDO TEMPO
Na primeira grande oportunidade, Matheus Pereira igualou o placar! O camisa 10 do Cruzeiro, aos 30 minutos, bateu falta com desvio da barreira e complicou a vida de Fábio, que não conseguiu fazer a defesa.
Sinisterra chegou perto da virada. Matheus Pereira fez cruzamento venenoso dentro da grande área e o atacante subiu de cabeça, mas acabou finalizando para fora.
Cano quase deu a vitória no finalzinho. O atacante recebeu dentro da pequena área e finalizou sem força, mas Otávio estava na bola e espalmou para escanteio.
CRUZEIRO
Otávio; Fagner (Bruno Rodrigues), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Gerson, Lucas Romero (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo (Kenji), Christian (Chico da Costa) e Villarreal (Sinisterra). T.: Artur Jorge
FLUMINENSE
Fábio; Guga, Jemmes, Julian Millan e Arana (Renê); Serna, Bernal (Hércules), Martinelli e Soteldo (Lucho Acosta); John Kennedy (Cano) e Savarino (Samuel Xavier). T.: Zubeldia
Local: Mineirão - Belo Horizonte, Minas Gerais
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões amarelos: Lucas Romero, Fabrício Bruno (Cruzeiro); Millan, Samuel Xavier (Fluminense)
Gols: John Kennedy, aos 42'/1ºT, Matheus Pereira, aos 30'/2ºT