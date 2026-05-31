(UOL/FOLHAPRESS) - Remo venceu o São Paulo por 1 a 0 no Mangueirão em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marcelinho marcou o gol do Remo. O time está na 18ª posição na tabela, com 18 pontos. Já o São Paulo está em 8° lugar, com 25 pontos.

Este foi o último jogo das equipes antes da parada para a Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro volta no dia 22 de julho.

São Paulo ainda não venceu com Dorival no Brasileiro. Além disso, a equipe perde chance de ir à Copa mais próximo do G4. Com o resultado, o Tricolor Paulista fica a 4 pontos de distância do Bragantino, que está em quinto lugar, e 5 pontos de distância do Athletico-PR, que fecha o G4 com 30 pontos.

Remo se salva no final e ganha suspiro na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, a equipe ultrapassou o Mirassol e se aproximou do Vasco da Gama, que está fechando o Z4, com 20 pontos.

IVAN BRILHA NO PRIMEIRO TEMPO, E REMO SE SALVA NO FIM DO SEGUNDO

Ivan brilha e impede São Paulo de abrir o placar no primeiro tempo. Entre as duas equipes, o Tricolor Paulista teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. No entanto, eles esbarraram no goleiro do Remo, que teve primeiro tempo inspirado. Ele defendeu um chute de Lucas Ramon, uma finalização cara a cara de Artur, uma cobrança de falta do camisa 37 e um chute de Enzo Díaz. O Remo também teve sua chance com um chute de Patrick, mas ele parou na trave.

Remo se salva no fim. Se no primeiro tempo o São Paulo forçou Ivan a trabalhar, nos últimos 45 minutos nenhuma das equipes conseguiu criar uma chance de perigo real. A melhor notícia para o Tricolor Paulista foi o retorno de Marcos Antônio, que não jogava desde 14 de abril, quando sofreu uma lesão contra o O'Higgins, pela Copa Sul-Americana. No apagar das luzes, Marcelinho aproveitou falha da zaga e fez o gol que garantiu a vitória do Remo.

LANCES IMPORTANTES

São Paulo quase abre o placar. Aos 2 minutos, Ferreira deu um passe entre linhas acionando Lucas Ramon na direita da área. O lateral finalizou forte, mas parou em Ivan.

Ivan impede o Tricolor de abrir o placar! Aos 19 minutos, Artur recebeu bola em profundidade de Calleri e ficou sozinho com o goleiro. Ele bateu e Ivan defendeu com o rosto, dando escanteio para o São Paulo.

Patrick quase abre placar para o Remo. Aos 39 minutos, de fora da área, Patrick bateu forte, mas parou na trave.

Artur quase marca de falta. Já no fim do primeiro tempo, Artur cobrou falta direto para a meta. Ela passou pela barreira e Ivan defendeu em cima da linha para evitar o primeiro gol do São Paulo no jogo.

1 x 0! Enzo Díaz sai jogando errado pelo meio, Leonel Picco recupera na entrada da área e aciona Marcelinho na direita da área. O lateral bate forte rasteiro e vence o goleiro Rafael. Leão Azul na frente do placar!

Ivan de novo! No lance seguinte, Enzo Díaz bateu forte de fora da área e Ivan, novamente, fez a defesa, espalmando para escanteio.