CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Vinicius Junior saiu em defesa da ex-namorada Virginia Fonseca após a influenciadora ser xingada no estádio do Maracanã neste domingo (31).

O atacante da Seleção Brasileira pediu aos fãs para que deixassem de ofender a ex em uma publicação em seu Instagram. "Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas eu queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia", escreveu.

Torcedores brasileiros vaiaram e xingaram Virginia após Vini abrir o placar da goleada aplicada pelo Brasil em um amistoso contra o Panamá. A partida terminou em 6 a 2.

"Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa", escreveu o jogador.

O casal anunciou o término no dia 15 de maio, após cerca de sete meses juntos. Em uma publicação em sua rede social, Virginia desejou sorte ao atacante e pediu respeito aos seguidores.

"Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um", escreveu.