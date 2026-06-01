SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Corinthians inicia nesta segunda-feira (1º) a votação que pode resultar na expulsão do ex-presidente Augusto Melo do quadro de associados do clube. A reunião extraordinária também vai analisar a situação de conselheiros investigados por participação nos episódios de 31 de maio de 2025.

A convocação oficial, à qual a reportagem teve acesso, prevê continuidade da sessão no dia 8 de junho. A divisão em duas datas foi definida em razão da quantidade de processos e da necessidade de garantir defesa e votação individual para cada caso.

A reunião será realizada presencialmente no Parque São Jorge, com primeira chamada às 18h e segunda às 19h.

AUGUSTO MELO ESTARÁ ENTRE OS PRIMEIROS JULGADOS

O documento estabelece que Augusto Melo será um dos primeiros nomes analisados na sessão desta segunda-feira. Também serão julgados inicialmente Maria Ângela de Sousa Ocampos, Mario Mello Junior, Paulo Juricic e Ronaldo Fernandez Tomé.

A definição segue a organização dos processos dentro da Comissão de Ética. A previsão é que os casos sejam apreciados na ordem listada, embora a sessão possa avançar conforme o andamento dos trabalhos.

Já a continuidade marcada para o dia 8 ficará concentrada nos demais conselheiros investigados. A lista inclui Carlos Eduardo Melo da Silva, Rodrigo Simonini Gonzalez, Wanderson Contrera Salles, Marcos Coelho Abdo, Paulo Rogério Pinheiro Junior, Laercio Ferreira Victoria, Leandro Olmedila e Peterson Aiello do Couto Ramos.

O edital também prevê que processos iniciados no dia 1º possam ser retomados na sessão seguinte, caso não haja tempo hábil para conclusão.

JULGAMENTOS ENVOLVEM EPISÓDIO DE MAIO DE 2025

A convocação delimita que todos os processos tratam exclusivamente dos fatos relacionados à tentativa de reversão da destituição de Augusto Melo no fim de maio de 2025.

Na ocasião, aliados do então dirigente atuaram para tentar anular a decisão anterior do Conselho Deliberativo que o retirou da presidência do clube. O episódio passou a ser alvo de investigação interna e deu origem aos procedimentos disciplinares agora levados a votação.

Augusto Melo e os demais investigados foram ouvidos durante o processo. O ex-presidente afirmou que não tinha conhecimento prévio das ações conduzidas por aliados, enquanto outros depoimentos apontaram articulações internas ligadas ao episódio.

Os casos foram organizados em diferentes níveis de participação. A tendência é que as punições variem de acordo com o grau de envolvimento de cada investigado, com julgamentos individualizados ao longo das sessões.

POSSÍVEIS PUNIÇÕES E RITO DA SESSÃO

Augusto Melo será julgado como associado, já que atualmente não ocupa cargo no Conselho Deliberativo. Em caso de expulsão, perderá imediatamente todos os direitos como sócio do clube.

Os conselheiros investigados, por sua vez, podem perder tanto a condição de associados quanto as cadeiras no órgão.

O edital estabelece um rito formal para os julgamentos. A sessão terá início com a leitura do parecer da Comissão de Ética, seguida pelas manifestações das defesas e pela votação de eventuais recursos apresentados.

Na sequência, os conselheiros decidirão se acolhem ou não o parecer final da Comissão de Ética. A votação será individual para cada investigado, com proclamação do resultado ao término de cada julgamento.

A convocação também prevê espaço para sustentação oral dos investigados ou de seus representantes legais. O procedimento considera as garantias estatutárias de contraditório e ampla defesa ao longo de toda a sessão.