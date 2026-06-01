(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo começou o mês de maio em 4° lugar no Campeonato Brasileiro, com vantagem no placar agregado sobre o Juventude na Copa do Brasil e comandado por Roger Machado. Agora, o Tricolor Paulista encerra o seu mês mais conturbado até aqui com somente uma vitória no período, uma série de lesões, crises com jogadores e com Dorival Júnior como técnico.

MÊS MARCADO POR LESÕES

São Paulo começou o mês com pé esquerdo. Lucas, que voltava de lesão, rompeu o tendão de Aquiles no dia 3 de maio, em empate por 2 a 2 contra o Bahia. Inclusive, nesse jogo, o Tricolor Paulista cedeu o empate nos acréscimos do segundo tempo.

Além do camisa 7, Luciano e Sabino se machucaram. O zagueiro sofreu uma lesão muscular no dia 23 de maio e só deve voltar após a parada para a Copa. Já o camisa 10 teve uma lesão na panturrilha no empate por 1 a 1 contra o Botafogo, também no dia 23 de maio.

Cauly é outro na lista de desfalques. Também lesionado, o camisa 80 não joga desde a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 16 de maio.

QUEDA PRECOCE NA COPA DO BRASIL E TROCA DE TÉCNICO

Também no mês de maio, o São Paulo caiu na Copa do Brasil para o Juventude. Após vencer o jogo da ida por 1 a 0 no Morumbis, o Tricolor perdeu por 3 a 1 no jogo da volta e foi eliminado na 5ª fase do torneio.

Eliminação foi último jogo de Roger Machado no comando do Tricolor. No mesmo dia da eliminação, a direção do São Paulo demitiu Roger, no que daria início a uma força-tarefa pelo retorno de Dorival Júnior.

Dois dias depois de demitir Roger, São Paulo anunciou Dorival Júnior. O técnico campeão da Copa do Brasil em 2023 foi anunciado no dia 15 de maio, dois após a eliminação para o Juventude.

CRISES COM JOGADORES TAMBÉM MARCARAM O MÊS

Logo no início de maio, o São Paulo afastou o lateral Maik. Segundo apuração da reportagem, a revelação da base foi afastada por baixa intensidade nos treinamentos.

Situação com Arboleda ainda não se resolveu. Também no início do mês, o zagueiro equatoriano se reapresentou ao São Paulo e se reuniu com a diretoria para definir seu futuro. Desde então, Arboleda não foi reintegrado ao elenco, e o São Paulo também não pensa em rescindir seu contrato, como apurou a reportagem.

No dia 21, Dória pediu para rescindir seu contrato com o clube. Conforme apurou a reportagem, o zagueiro assinou sua rescisão contratual com o São Paulo após receber ofensas e ameaças nas redes sociais, além de mensagens ofensivas enviadas no perfil de seus familiares.

SÃO PAULO FECHA O PERÍODO COM SOMENTE UMA VITÓRIA

Em meio às diversas crises, o São Paulo só conseguiu vencer um jogo em maio. O triunfo por 2 a 0 sobre o Boston River foi a única partida do mês em que o Tricolor venceu. No período, são 4 derrotas, 4 empates e somente essa vitória.

Tricolor caiu de posição no Brasileirão. Após o jogo contra o Bahia, o São Paulo estava na 4ª posição com 24 pontos. Agora, na parada para a Copa, o time de Dorival Júnior está na 8ª posição, com 25 pontos, somente um a mais do que no início do mês.

Dorival Júnior é esperança de mudança. Recém-contratado, o técnico ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, mas garantiu a classificação para a próxima fase da Sul-americana.

Pausa para a Copa é respiro para o Tricolor. O São Paulo vai ficar mais de um mês sem jogar. Voltando a campo somente no dia 22 de julho, contra o Athletico-PR pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paulista ganha um período importante para estabilizar a situação do clube.