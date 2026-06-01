SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As férias começaram no Flamengo com a pausa para a Copa do Mundo ?mas não para todo mundo, ao menos neste primeiro momento.

FÉRIAS? NEM TANTO

Dois jogadores do Flamengo ainda vivem, de longe, o sonho da Copa. Pedro e Samuel Lino estavam na pré-lista da seleção e podem ser acionados caso um jogador seja cortado até restarem 24h para a estreia do Brasil no Mundial, contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília).

Os dois vão para a pausa em alta. Pedro anotou um gol e deu uma assistência durante a vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, no sábado, enquanto Samuel Lino anotou os outros dois tentos flamenguistas e foi o responsável pelo passe que originou o gol do camisa 9.

Léo Ortiz é outro nome do Flamengo que estava na pré-lista, mas seu período de férias começa com um problema. O zagueiro sentiu uma pequena lesão muscular na coxa direita durante a vitória sobre o Coritiba. O tratamento será feito justamente neste período de parada para a Copa do Mundo.

Quem também faz tratamento neste primeiro momento é Jorginho. O volante, que não tem como ir à Copa, já que a Itália não se classificou, sofreu uma fratura no dedo do pé direito durante derrota para o Palmeiras e ficou de fora dos duelos contra Cusco e Coritiba ?os dois últimos antes da pausa.

O Flamengo ficará de férias até o dia 19 de junho, quando o elenco deve se reapresentar. No dia 28, a delegação vai embarcar para Portugal, onde fará uma intertemporada e realizará três amistosos ?os adversários, datas e locais ainda não foram divulgados. A volta ao Brasil está prevista para 12 de julho.

O elenco estará "desfalcado" de uma série de jogadores durante este período. Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e De La Cruz estão com suas seleções para a disputa da Copa do Mundo.

CENÁRIO NA TEMPORADA

O Flamengo vai para a pausa da Copa do Mundo na luta pelo Brasileiro e pela Libertadores. O clube é o vice-líder na competição nacional, atrás apenas do Palmeiras. No torneio continental, está nas oitavas de final e vai encarar o Cruzeiro.

A Copa do Brasil já acabou para o rubro-negro. A equipe de Leonardo Jardim foi eliminada na quinta fase da competição pelo Vitória: venceu por 2 a 1, no Rio, mas perdeu por 2 a 0, em Salvador.

A volta às competições será no dia 22 de julho. O Flamengo fará uma série de quatro jogos pelo Brasileirão (Chapecoense, São Paulo, Internacional e Vitória) e, depois, vai encarar o Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores.