SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras alcançou todos os seus objetivos no primeiro semestre e projeta um time ainda mais forte para a reta decisiva da temporada após a Copa do Mundo.

A ideia inicial da diretoria palmeirense é manter todos os jogadores do atual elenco até o fim da temporada, mesmo com possíveis propostas para Flaco López (convocado para o Mundial com a Argentina) e Allan (que já recebeu sondagens na última janela de transferência).

Além disso, o Departamento de Futebol comemora os retornos de Piquerez e Vitor Roque, titulares absolutos da equipe, no segundo semestre. O lateral-esquerdo já está recuperado da cirurgia no tornozelo direito e foi convocado pelo Uruguai para a Copa.

Já o atacante avança na recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo e continuará frequentando o CT durante o período de férias para acelerar seu retorno aos gramados.

O atacante Paulinho, decisivo na vitória contra a Chape, tem um protocolo para atuar mais minutos após a Copa e pode ajudar ainda mais a equipe: "A parada vai ser importantíssima e muito boa para voltar a atuar mais que 45 minutos. Eu vou voltar uns dias antes de todo o grupo para fazer a reintrodução de carga e assim vamos ter um mês para trabalhar até o próximo jogo. Quando eu voltar o plano é eu atuar mais do que 45 minutos, entrar em alguns jogos como titular para brigar por posição", disse o camisa 10 após a partida.

A comissão técnica também avalia positivamente a parada, já que o clube só teve cinco dias de pré-temporada antes de estrear pelo Paulistão. O período será importante para deixar todos da equipe no mesmo nível físico.

"Essa parada no meio do ano é nova para mim. Vamos fazer uma nova pré-temporada até voltar a competir. Temos uma boa parte para recuperar energias. Só vamos ter a equipe toda junta por 15 dias antes da volta, mas teremos todo esse período para recuperar o Paulinho", disse Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após a partida.

O Palmeiras está muito satisfeito com a temporada que faz até aqui. A equipe conquistou o Paulistão, lidera o Brasileirão com sete pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo, e está nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

"Eu desejo uma ótima Copa do Mundo para todos nós. Vamos agora descansar um pouquinho para em julho voltar com força total: somos líderes do Brasileirão, classificados na Copa do Brasil, na Libertadores, e agora é só curtir a Copa e voltar a com a força total", disse a presidente Leila Pereira em publicação nas redes sociais.

A equipe de Abel Ferreira fechou o primeiro semestre com: 38 jogos, 26 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas.

E conseguiu alguns feitos nesta primeira parte da temporada: venceu todos os times que estão no G6 do Brasileirão, no ano passado com os dois turnos foram apenas duas vitórias, e nos clássicos estaduais tem cinco vitórias e dois empates.