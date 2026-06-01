SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasileiro vai para a pausa da Copa do Mundo com 18 rodadas já disputadas, faltando apenas uma para a metade do torneio chegar.

Neste momento, Palmeiras e Flamengo estão disparados entre os favoritos ao título, enquanto um trio vê o risco de queda ficar acima dos 50%, segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

BRIGA PELO TÍTULO

O Palmeiras é quem tem mais chances de ser campeão. Com vantagem sobre o Flamengo, o Verdão tem 54,9% de probabilidade de título.

O Rubro-Negro é quem mais se aproxima de ameaçar o rival paulista. São 27,6% de chances de título à esta altura do torneio.

Fluminense, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Bahia são as equipes restantes que ainda têm 1% ou mais de possibilidade, segundo a UFMG.

Chances de título

Palmeiras: 54,9%

Flamengo: 27,6%*

Fluminense: 5,8%

Athletico-PR: 3,2%

Red Bull Bragantino: 3,1%

Bahia: 1,2%*

LUTA CONTRA A QUEDA

A Chapecoense é, disparada, a equipe com maior possibilidade de rebaixamento: 94,8%. Remo e Mirassol, que também vão para a Copa ainda dentro do Z4, são os outros dois mais ameaçados, somando mais de 50% de risco de queda cada um.

Vasco, Grêmio, Santos, Internacional, Botafogo e Vitória estão na casa dos dois dígitos. Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians, São Paulo, Coritiba, Bahia e Bragantino têm alguma possibilidade, mas bem rasa neste momento.

Chances de rebaixamento

Chapecoense: 94,8%*

Remo: 60,8%

Mirassol: 54,5%*

Vasco: 39%

Grêmio: 28,1%

Santos: 27,8%

Internacional: 25,2%

Botafogo: 13,4%*

Vitória: 12,8%*

Cruzeiro: 9%

Atlético-MG: 9%

Corinthians: 7,8%

São Paulo: 5,8%

Coritiba: 4,6%

Bahia: 4,1%*

Red Bull Bragantino: 1,5%

* Equipes têm um jogo a menos