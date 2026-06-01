SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasileiro vai para a pausa da Copa do Mundo com 18 rodadas já disputadas, faltando apenas uma para a metade do torneio chegar.
Neste momento, Palmeiras e Flamengo estão disparados entre os favoritos ao título, enquanto um trio vê o risco de queda ficar acima dos 50%, segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
BRIGA PELO TÍTULO
O Palmeiras é quem tem mais chances de ser campeão. Com vantagem sobre o Flamengo, o Verdão tem 54,9% de probabilidade de título.
O Rubro-Negro é quem mais se aproxima de ameaçar o rival paulista. São 27,6% de chances de título à esta altura do torneio.
Fluminense, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Bahia são as equipes restantes que ainda têm 1% ou mais de possibilidade, segundo a UFMG.
Chances de título
Palmeiras: 54,9%
Flamengo: 27,6%*
Fluminense: 5,8%
Athletico-PR: 3,2%
Red Bull Bragantino: 3,1%
Bahia: 1,2%*
LUTA CONTRA A QUEDA
A Chapecoense é, disparada, a equipe com maior possibilidade de rebaixamento: 94,8%. Remo e Mirassol, que também vão para a Copa ainda dentro do Z4, são os outros dois mais ameaçados, somando mais de 50% de risco de queda cada um.
Vasco, Grêmio, Santos, Internacional, Botafogo e Vitória estão na casa dos dois dígitos. Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians, São Paulo, Coritiba, Bahia e Bragantino têm alguma possibilidade, mas bem rasa neste momento.
Chances de rebaixamento
Chapecoense: 94,8%*
Remo: 60,8%
Mirassol: 54,5%*
Vasco: 39%
Grêmio: 28,1%
Santos: 27,8%
Internacional: 25,2%
Botafogo: 13,4%*
Vitória: 12,8%*
Cruzeiro: 9%
Atlético-MG: 9%
Corinthians: 7,8%
São Paulo: 5,8%
Coritiba: 4,6%
Bahia: 4,1%*
Red Bull Bragantino: 1,5%
* Equipes têm um jogo a menos