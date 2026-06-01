RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A arquibancada do Maracanã foi uma das grandes atrações da noite deste domingo (31). Na despedida da seleção brasileira diante de sua torcida, antes do embarque para os Estados Unidos, a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá ficou marcada por diferentes momentos e emoções.

Entre vaias, exaltação a Neymar, um mosaico profissional e gritos de "Copa do Mundo é guerra", os comandados de Ancelotti tiveram uma amostra de como será o abraço das torcidas organizadas, que receberam apoio a da CBF e se uniram para promover a festa.

Com representantes de 37 torcidas de todo o Brasil, o Movimento Verde Amarelo reuniu lideranças das principais organizadas do país para apresentar uma nova versão da torcida da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. E o primeiro teste aconteceu no Maracanã.

CÂNTICOS EM VERDE E AMARELO

A festa virou assunto logo cedo, ainda no pré-jogo. Parte dos torcedores presentes no setor Norte, onde ficou localizado o MVA, chegou a gritar "Mengo" e "Vasco".

Um acordo entre as torcidas, que se uniram para promover uma grande festa pela seleção brasileira, previa algumas restrições, como o uso de camisas de clubes e de torcidas organizadas, além do incentivo a cânticos que não fossem voltados à seleção. Diante do cenário, representantes do movimento pediram que o foco permanecesse no time canarinho.

Com os times em campo, um mosaico profissional chamou a atenção. A arte ocupou cerca de 75% do Maracanã e contou com elementos como a taça da Copa do Mundo, o símbolo da CBF e frases de incentivo. Na execução do hino nacional, porém, a falta de sincronismo entre os cantores e o sistema de som do estádio causou um desencontro. Como consequência, os torcedores seguiram cantando o hino "no grito".

PRIMEIRO TEMPO DE ALTOS E BAIXOS

Com a bola rolando, Vini Jr. abriu o placar aos dois minutos, deixando o clima no Maracanã em alta. Até que, aos 14, o gol contra de Matheus Cunha mudou o cenário. As vaias ao goleiro Alisson e aos momentos de pouca produção da seleção foram recorrentes, principalmente no setor Sul.

Em contrapartida, Neymar e Vinícius Jr. foram exaltados. O camisa 10 da seleção, mesmo sem poder atuar, teve seu nome gritado aos 23 minutos do primeiro tempo. Já o camisa 7 viveu momento semelhante após o gol da virada, jogada da qual participou diretamente.

O CAMPEÃO VOLTOU

A segunda etapa começou de forma mais morna. Mesmo com as mudanças promovidas por Carlo Ancelotti, os torcedores demoraram a voltar a aquecer o clima no Maracanã. Assim que teve seu nome anunciado, Rayan ouviu o estádio entoar sua música: "Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan nesta segunda-feira (1)?". O pedido foi atendido. Aos 52 minutos, o cria do Vasco deu o pontapé inicial para o clima de festa.

Nesse intervalo, o MVA tentou abrir um bandeirão, mas a ação não deu certo. Enquanto a parte superior rasgou em uma das laterais, outro trecho também não foi estendido conforme o esperado.

Com uma atuação mais convincente e os gols saindo, as vaias desapareceram e deram lugar a músicas conhecidas das arquibancadas brasileiras. Logo após o sexto gol, o estádio aumentou o volume com os gritos de "O campeão voltou".

No último ato do Movimento Verde Amarelo, as organizadas que se uniram para exaltar Neymar e entoar "Copa do Mundo é guerra".