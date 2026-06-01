SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca vai jogar no horário nobre desta terça-feira (2) contra o tcheco Jakub Mensik, pelas quartas de final de Roland Garros. O confronto foi marcado para as 20h15 de Paris (15h15 pelo horário de Brasília).

O vencedor deste duelo terá na semifinal o ganhador do confronto entre o alemão Alexander Zverev (3º do mundo) e o espanhol Rafael Jodar (29º), que fazem o jogo anterior também na terça, na quadra Philippe-Chatrier (a principal do complexo de Paris).

O tenista carioca, de 19 anos e 30º. do mundo, conseguiu no domingo (31) alcançar pela primeira vez as quartas de um Grand Slam ao derrotar o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1. Na rodada anterior, o brasileiro já havia obtido outro feito: vencer Novak Djokovic e ser o primeiro brasileiro a derrotar o sérvio na chave principal de um torneio.

Mensik, de 20 anos e 27º. do ranking mundial, só jogou contra Fonseca uma única vez no Next Gen ATP Finals de 2024, torneio que reúne os oito melhores tenistas sub-20 e tem regras diferentes na pontuação (os sets vão somente até quatro games e, em caso de empate por 3 a 3, vai para o tie-break). Na ocasião, o brasileiro levou a melhor.

O tcheco tem como principal golpe o saque. Com 1,96m, usou o serviço para justamente ganhar o seu principal título diante de Djokovic em 2025: o Masters 1000 de Miami (disputado em quadra dura). Assim como o brasileiro, Mensik já está em sua melhor colocação em um Grand Slam.

Cada um dos jovens tenistas já garantiu o prêmio de 470 mil euros (mais de R$ 2,77 milhões) por chegar às quartas.

Quem ganhar vai levar mais 280 mil euros (R$ 1,65 milhão).

Até hoje, Fonseca já acumulou, apenas em premiação em quadra, mais de US$ 3,33 milhões (equivalente hoje a mais de R$ 16,7 milhões).

O que já está certo também este ano é que Roland Garros terá um campeão inédito.