SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção da Noruega deixou boas impressões e se despediu de sua torcida com festa, antes de viajar para a América do Norte. Sem Erling Haaland, a equipe venceu a Suécia por 3 a 1, em Oslo, nesta segunda-feira, no primeiro amistoso pré-Copa do Mundo dos dois países.
Noruega dominou o primeiro tempo e chegou perto de golear. O time da casa criou muitas chances, especialmente pelos lados do campo, e deu muito trabalho ao goleiro Zetterstrom, da Suécia. Na ausência de Haaland, coube a Strand Larsen o papel de artilheiro, com dois gols. O jovem Antonio Nusa, do Leipzig, também marcou, aos 17 minutos, com um belo chute colocado.
Suécia ensaiou uma reação com Alexander Isak. O craque do Liverpool entrou na metade do segundo tempo, após iniciar a partida no banco, e fez ótima jogada individual para diminuir o placar em Oslo, a 15 minutos do fim. Pouco depois, Nanasi fez o segundo dos visitantes, mas o gol que colocaria fogo no duelo foi anulado por impedimento.
Jogo não teve as estrelas. Pelo lado norueguês, o astro Erling Haaland, do Manchester City, foi poupado por opção técnica. Pelo lado sueco, o atacante Viktor Gyokeres, que esteve em campo na final da Champions League, no sábado (30), também não foi relacionado ? seu time, o Arsenal, perdeu para o PSG nos pênaltis.
A Noruega se despediu de casa com estilo antes do Mundial. A seleção tem um último amistoso contra Marrocos, no domingo (7), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na Copa do Mundo, o país enfrenta Iraque (16/6), Senegal (22/6) e França (26/6) pelo Grupo I, considerado um dos mais difíceis da atual edição.
Suécia ainda tem um compromisso em Estocolmo. A seleção enfrenta a Grécia em amistoso, na quinta-feira (4), e depois viaja para os EUA. No Mundial, tem duelos marcados contra Tunísia (14/6), Holanda (20/6) e Japão (25/6), pelo Grupo F.
COMO FOI O JOGO?
Gol da Noruega: 1 a 0! Bobb ajeitou para Ryerson no bico da área. O lateral do Borussia Dortmund bateu de primeira, e Strand Larsen desviou de cabeça no meio do caminho para enganar o goleiro. Placar aberto aos oito minutos.
Gol da Noruega: 2 a 0! E que golaço de Nusa! O jovem ponta do Leipzig recebeu de Berg na área, cortou para o pé direito e concluiu com um belo chute colocado no canto oposto de Zetterstrom. Os donos da casa ampliam a vantagem aos 17.
Blitz norueguesa. Aos 24, Strand Larsen perdeu grande chance. Oscar Bobb fez grande jogada pela direita, driblou dois marcadores e só rolou para o atacante, que bateu rasteiro à esquerda do gol. Aos 26, ele teve nova oportunidade na pequena área, após desvio de cabeça de Sorloth, mas Zetterstrom salvou no reflexo.
Responde a Suécia. Aos 27, Nilsson recebeu passe em profundidade dentro da área e parou em Nyland duas vezes. A bola ainda ficou viva na área norueguesa, mas a defesa afastou.
Ryerson leva perigo. Lateral do Borussia fez boa jogada pela direita e cruzou. Sorloth desviou, mas Zetterstrom estava em cima do lance.
Gol da Noruega: 3 a 0! Em cobrança de escanteio fechadinha, Strand Larsen subiu mais alto e desviou na pequena área para marcar o seu segundo gol no jogo, aos 36. A bola ainda tocou em Smith antes de entrar. Que domínio norueguês!
Nusa em dose dupla. Aos sete minutos do segundo tempo, o jovem do Leipzig recebeu pela esquerda, balançou, trouxe para o pé direito e arriscou com perigo. A bola desviou na zaga e foi para escanteio. Depois, aos 14 min, a jogada se repetiu. Desta vez, no entanto, ele acertou uma bomba no meio do gol, rebatida por Zetterstrom.
Gol da Noruega anulado! Ryerson cruzou na área, e Wolfe deu um carrinho para desviar no segundo poste, aos 15 minutos do segundo tempo. Porém, o impedimento foi marcado.
Que jogada de Schjelderup. Aos 21, Nyland repôs com velocidade e encontrou o atacante do Benfica. Ele carregou pela esquerda, entortou a defesa sueca e bateu com muito perigo. O chute passou raspando a trave direita.
Gol da Suécia: 3 a 1! Isak recebeu na linha do meio-campo em contra-ataque, encarou a marcação de Langas e bateu colocado com o pé direito. Nyland se esticou, mas não teve chances. Um golaço para descontar a vantagem em Oslo, aos 30 minutos!
Gol anulado da Suécia. Aos 34, Nanasi foi lançado por Lindelof e encobriu Nyland de cabeça, à la Van Persie contra a Espanha. O atacante, no entanto, estava em posição irregular.
Nyland busca no canto. Aos 36, Bernhardsson finalizou colocado da entrada da área, e o goleiro da Noruega voou para espalmar. A Suécia cresceu bastante na reta final.
NORUEGA
O. Nyland; J. Ryerson (M. Pedersen), K. Ajer (S. Langas), T. Heggem (L. Ostigard) e D. Wolfe (F. Bjorkan); O. Bobb (J. Hauge), S. Berge (K. Thorstvedt), F. Aursnes (T. Aasgard) e A. Nusa (A. Schjelderup); A. Sorloth (P. Berg) e J. Strand Larsen (M. Thorsby).T.: Stale Solbakken.
SUÉCIA
J. Zetterstrom; G. Lagerbielke (H. Ekdal), I. Hien (M. Svanberg) e E. Smith (K. Sema); H. Johansson (V. Lindelof), L. Bergvall (S. Nanasi), J. Karlstrom (A. Bernhardsson), Y. Ayari (B. Zeneli) e D. Svensson; G. Nilsson (A. Isak) e A. Elanga (B. Nygren).T.: Graham Potter.
Local: Ullevaal Stadion, em Oslo (NOR)
Árbitro: Balázs Berke (HUN)
Assistentes: Balázs Buzás (HUN) e Balázs Szert (HUN)
VAR: Ferenc Karakó (HUN)
Gols: J. Strand Larsen (NOR), aos 8 e aos 36 min do 1º tempo; A. Nusa (NOR), aos 17 min do 1º tempo; A. Isak (SUE), aos 30 min do 2º tempoCartões amarelos: H. Ekdal (SUE)