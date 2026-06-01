SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um jogador a menos desde os 35 minutos do primeiro tempo, a Áustria venceu a Tunísia, nesta segunda-feira (01), por 1 a 0, Ernst-Happel-Stadion, em Viena (AUT), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

Os austríacos viram Laimer receber o cartão vermelho por toque de mão. O jogador acabou expulso após revisão do VAR.

A Tunísia não aproveitou a vantagem, e Sabitizer marcou aos 18 minutos do segundo tempo. O camisa 9 marcou nos três jogos da Áustria em 2026.

A seleção austríaca manteve a invencibilidade no ano. Até o momento, foram, três jogos ? contanto o desta segunda-feira (01) ? com três vitórias, entre elas a goleada por 5 a 1 sobre Gana.

A Áustria está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado de Jordânia, Argentina e Argélia. A estreia dos austríacos será no dia 17 de junho, às 01h00 (de Brasília), contra a Jordânia.

Já a Tunísia integra o Grupo F, juntamente com Suécia, Japão e Holanda. A estreia será contra os suecos, no dia 14, às 23h (de Brasília). A Tunísia também tem um amistoso com a Bélgica neste sábado, às 10h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Áustria ditou o ritmo, e Tunísia respondeu com duas bolas na trave. Os europeus tiveram espaço para construir desde o apito inicial, chegando com facilidade à área adversária, mas pouco ameaçou o goleiro Chamakh. Já os tunisianos buscaram escapadas no contra-ataque, viram Hannibal Mejbri parar na trave em tentativa de gol olímpico aos 11 minutos. Aos 17, Chaouat, na pequena área, também acertou a trave.

Austríacos ficaram com um a menos ainda no primeiro tempo, mas a Tunísia não saiu do quase. Aos 35 minutos, Laimer cortou um ataque tunisiano com o braço e foi advertido com cartão amarelo. O VAR, porém, recomendou revisão e o jogador do Bayern de Munique acabou punido com cartão vermelho. Na cobrança de falta, Slimane bateu direto e acertou o travessão. A Tunísia seguiu no ataque e, aos 38, viu Schlager defender uma finalização de Chaouat.

Áustria equilibrou após trocas, e viu Sabitzer abrir o placar para delírio da torcida. O técnico Ralf Rangnick voltou para o segundo tempo com Kalajdzic, Chukwuemeka, Mwene e Friedl, passou a explorar contra-ataques e, aos 3 minutos, viu Kalajdzic finalizar à direita do gol tunisiano. Já aos 18 minutos, a Áustria acelerou pela direita e Posch cruzou na medida para Sabitzer abrir o placar em um lotado Ernst-Happel-Stadion.

Tunísia perdeu o fôlego e viu camisa 10 deixar o campo mancando. Após um primeiro tempo de muita pressão, a seleção tunisiana teve um segundo tempo discreto, e só foi assustar a meta austríaca após sofrer o gol. A preocupação ficou por conta de Hannibal Mejbri, que foi substituído aos 30 minutos da etapa final, após atendimento médico na perna esquerda, e deixou o campo mancando.

Saad teve a chance do empate na bola parada, mas mandou por cima do gol. Aos 43 minutos do segundo tempo, Elias Saad foi derrubado próximo da grande área. Ele mesmo foi para a cobrança frontal, mas mandou por cima da meta de Schanger, que só olhou. Do outro lado, Sabitzer teve, nos acréscimos, a chance do contra-ataque ao sair no mano a mano, mas não sustentou a arrancada, viu a marcação chegar e fazer o corte.