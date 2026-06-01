SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou nesta segunda-feira a expulsão do ex-presidente Augusto Melo do quadro associativo do clube.

Com a decisão, Augusto perde imediatamente todos os direitos como associado do Corinthians.

CONSELHO SEGUE PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA

A expulsão acompanha a recomendação da Comissão de Ética do clube, que havia se manifestado de forma unânime pelo desligamento do ex-presidente.

O parecer concluiu que Augusto Melo participou de ações relacionadas ao episódio de 31 de maio de 2025, quando aliados do então dirigente tentaram reverter sua destituição da presidência.

Na ocasião, houve uma articulação interna para anular a decisão que havia afastado Augusto Melo do cargo. A partir dos acontecimentos, foram instaurados processos disciplinares contra associados e conselheiros apontados como participantes da movimentação.

DEFESA DE AUGUSTO APONTOU FALHAS

Antes da votação, Augusto Melo apresentou recurso administrativo contestando a validade do processo disciplinar.

Entre os principais argumentos da defesa estavam: a ausência de intimação para a sessão de julgamento, a falta de individualização das condutas atribuídas, a alteração das acusações ao longo da tramitação e os questionamentos sobre a imparcialidade de dirigentes envolvidos no caso.

Esses pontos também foram levados à Justiça, acompanhados de novas perguntas relacionadas ao rito adotado e à convocação da reunião.

PEDIDO NA JUSTIÇA CITA IRREGULARIDADES E RISCO DE DANO

A sessão foi realizada mesmo após Augusto Melo recorrer ao Judiciário para tentar suspender o julgamento.

Na ação, o ex-presidente pediu a interrupção da reunião e a anulação do processo disciplinar, alegando irregularidades na condução do procedimento interno e risco de dano irreversível em caso de expulsão.

A defesa sustentou que a punição poderia causar prejuízos imediatos e de difícil reparação, além de ter origem em um processo que considera irregular.

O processo judicial também questiona a condução da apuração e a atuação de dirigentes que participaram de diferentes etapas do julgamento.

SESSÃO CONTINUA NO DIA 8 COM OUTROS INVESTIGADOS

A reunião do Conselho Deliberativo terá continuidade no dia 8 de junho, quando serão analisados os casos dos demais conselheiros investigados no mesmo episódio.

Estão na pauta Carlos Eduardo Melo da Silva, Rodrigo Simonini Gonzalez, Wanderson Contrera Salles, Marcos Coelho Abdo, Paulo Rogério Pinheiro Junior, Laercio Ferreira Victoria, Leandro Olmedila e Peterson Aiello do Couto Ramos.

Os processos também serão julgados com base nos pareceres da Comissão de Ética, que propõem punições de acordo com o grau de envolvimento atribuído a cada investigado. As recomendações incluem desde pedidos de desligamento até sanções consideradas mais brandas.