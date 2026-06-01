(UOL/FOLHAPRESS) - O site da NBC, emissora de TV dos Estados Unidos, publicou um ranking com os 25 jogadores que ela considera os melhores que irão jogar a Copa do Mundo 2026.
Apenas dois brasileiros estão na lista de "jogadores imperdíveis" para acompanhar na Copa. Raphinha é o 7º colocado no ranking da NBC, enquanto Vini Jr. é o 19º.
O francês Kylian Mbappé é o melhor jogador da Copa de acordo com a NBC. Lamine Yamal, da Espanha, em 2º lugar e Ousmane Dembélé, da França, em 3º, fecham o pódio dos craques.
Os veteranos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também aparecem na lista. O camisa 10 da Argentina é o 4º melhor jogador da Copa, enquanto o craque português aparece na 16ª posição do ranking.
CR7, inclusive, não é o melhor jogador português. Para a NBC, Bruno Fernandes, em 6º lugar, é mais "imperdível" para assistir na seleção de Portugal do que o jogador do Al Nassr Riyadh.
CONFIRA O RANKING
1. Kylian Mbappé (França)
2. Lamine Yamal (Espanha)
3. Ousmane Dembélé (França)
4. Lionel Messi (Argentina)
5. Harry Kane (Inglaterra)
6. Bruno Fernandes (Portugal)
7. Raphinha (Brasil)
8. Erling Haaland (Noruega)
9. Michael Olise (França)
10. Désiré Doué (França)
11. Rodri (Espanha)
12. Pedri (Espanha)
13. Hakimi (Marrocos)
14. Vitinha (Portugal)
15. Fede Valverde (Uruguai)
16. Cristiano Ronaldo (Portugal)
17. João Neves (Portugal)
18. Kevin de Bruyne (Bélgica)
19. Vini Jr. (Brasil)
20. Julián Alvarez (Argentina)
21. Saliba (França)
22. Courtois (Bélgica)
23. Declan Rice (Inglaterra)
24. Jamal Musiala (Alemanha)
25. Lautaro Martínez (Argentina)