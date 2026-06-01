(UOL/FOLHAPRESS) - A Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 1 em amistoso realizado em Bogotá, na Colômbia.

Davinson Sánchez , Luis Díaz e Luis Suárez marcaram os gols da Colômbia. Andrey Soto diminuiu para a Costa Rica.

Carrascal, Andrés Gómez e Arias entraram em campo pela Colômbia. Enquanto os dois primeiros foram titulares, Arias entrou no intervalo. Carrascal deu lugar a James Rodriguez e Andrés Gómez deu lugar ao palmeirense.

A Colômbia segue sua preparação para a Copa do Mundo contra a Jordânia, no próximo domingo (7), no Snapdragon Stadium, em San Diego, California, nos Estados Unidos.

COMO FOI O JOGO

Colômbia começa forte, mas Costa Rica diminui. O primeiro tempo foi marcado pelo início forte da Colômbia, com Sanchéz abrindo o placar aos 16 minutos e Luis Díaz, em noite inspirada, ampliando aos 22. O que parecia ser um jogo tranquilo, mudou de rumo rapidamente. Aos 32, a Costa Rica diminuiu e forçou a Colômbia a mudar a postura.

Segundo tempo de poucas chances, e Colômbia fecha o caixão. Os 45 minutos finais foram de controle da Colômbia, que contou com a entrada do restante dos jogadores de linha ao longo do período final. Inclusive, com a entrada de Jhon Arias, do Palmeiras, e James Rodríguez, ex-São Paulo. Falando nele, o ex-jogador do Tricolor deu a assistência para o gol que sacramentou a vitória colombiana.

LANCES IMPORTANTES

Colômbia abre o placar! Aos 16 minutos, em escanteio, Davinson Sánchez cabeceou forte. A bola bateu na trave, e repousou na lateral do gol costa-riquenho.

Luis Díaz amplia o placar! Em lambança da defesa da Costa-Rica, aos 22 minutos, Andrés Gómez roubou a bola e lançou na área. A bola sobrou para Luis Díaz, que cortou o zagueiro e bateu no canto de Patrick Sequeira.

Costa Rica diminui. Aos 32 minutos, após cruzamento, Alcócer cabeceou para o meio da área e Andrey Soto empurrou de cabeça para o meio do gol.

Carrascal quase marca. Luis Díaz fez fila na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. O meia do Flamengo chegou batendo, mas o arremate foi para fora.

Costa Rica quer empate. Aos 38 minutos, Ugalde chutou de fora da área e trouxe perigo para o gol de Vargas.

Polêmica de arbitragem! Aos 8 minutos do seguindo tempo, em lance de escanteio para a Costa Rica, Mitchell, zagueiro da Costa Rica, empurrou Richard Ríos. Em seguida, encostou a cabeça em Santi Arias, da Colômbia. O colombiano caiu e o lance gerou confusão entre os jogadores. No entanto, o árbitro não marcou falta e o VAR não sugeriu revisão. Mitchell, porém, ficou muito revoltado e tomou amarelo pelo alvoroço causado.

Costa Rica quase empata! Mojica vacilou na própria linha de fundo e Costa Rica roubou a bola. Galo recebeu livre na grande área. Ele bateu, mas Ditta salvou em cima da linha e impediu o empate dos costa-riquenhos.

3 a 1! Aos 35 minutos do segundo tempo, James Rodríguez lançou Luis Suárez, que de dentro da grande área, bateu forte e ampliou o placar para a Colômbia.

COLÔMBIA

Vargas (Ospina), Santi Arias, Davinson Sánchez (Lucumí), Ditta (Mina), Mojica (Deiver Machado) e Puerta (Portilla); Richard Ríos (Castaño) e Carrascal (James Rodríguez); Luis Díaz (Quintero), Cucho Hernández (Luis Suárez) e Andrés Gómez (Jhon Arias)

COSTA RICA

Patrick Sequeira; Quirós (Zamora), Mitchell, Faerrón e Araya; Salazar, Galo e Carlos Mora; Andrey Soto (Cristopher Nuñez), Ugalde (Luis Flores) e Alcócer (Sinclair)

Local: Estádio El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)Assistentes: Christian Lescano (ECU) e Ricardo Baren (ECU).

VAR: Franklin CongoCartões amarelos: Ditta (COL) e Richard Ríos (COL); Mitchell (CRC) e Faerrón (CRC)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Davinson Sánchez (COL), aos 16 minutos do primeiro tempo; Luis Díaz (COL), aos 22 minutos do primeiro tempo e Luis Suárez (COL), aos 35 minutos do segundo tempo; Andrey Soto (CRC), aos 32 minutos do segundo tempo