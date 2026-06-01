SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avião da delegação brasileira decolou às 23h02 desta segunda-feira (1º) do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, rumo aos Estados Unidos, onde tentará conquistar o hexacampeonato mundial de futebol.

Após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no amistoso de domingo (31), o elenco ganhou folga e se reapresentou ao técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda em um hotel na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. De lá, sob os olhares de cerca de 50 torcedores, seguiu de ônibus para o aeroporto, às 20h03.

Marquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, do Arsenal, se apresentarão diretamente nos Estados Unidos, por terem disputado a final da Champions League, no sábado (30), em Budapeste, na Hungria.

Assim como nas duas últimas Copas, Rússia-2018 e Qatar-2022, a delegação viajou trajada pelo estilista brasileiro Ricardo Almeida. Os jogadores usando um caban, uma espécie de paletó ou casaco no estilo esportivo. E os membros da comissão técnica com um tradicional paletó.

O avião que leva a seleção canarinho para o Mundial é um Boeing 767-300ER, da companhia sul-africana Aeronexus. Adesivada com a logomarca da Azul Linhas aéreas, parceira da CBF, e o escudo da entidade, a aeronave, que já foi usada em turnê da banda Rolling Stones, foi montada com 96 assentos executivos, com poltronas que se transformam em camas.

Antes de levantar voo, o avião foi batizado por dois caminhões de bombeiros, que jogaram água sobre ele. A expectativa é que o grupo pouse no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, por volta das 7h (de Brasília) desta terça (2).

De lá, seguirá para o Hotel The Ridge, em Basking Ridge, a cerca de 18 quilômetros do Centro de Treinamento do New York Red Bulls, na cidade de Morristown, onde fará a preparação final para o Mundial.

Mas os jogadores não terão muito tempo de descanso. O primeiro treino já está programado para 16h (de Brasília). Segundo a CBF, a programação para os demais dias será anunciada nesta terça.

O que já está definido é o amistoso contra a seleção do Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland, às 19h (de Brasília). Será a última oportunidade para o treinador testar o time titular que estreará na Copa do Mundo contra o Marrocos, no dia 13, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey.

A seleção está no Grupo C, que ainda reúne Haiti e Escócia. O confronto contra a seleção caribenha será no dia 19, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia. O último duelo da primeira fase será dia 24, às 19h (de Brasília), contra os escoceses no Hard Rock Stadium, em Miami.