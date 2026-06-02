SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira chegou aos EUA na manhã desta terça-feira (2), e o técnico Carlo Ancelotti afirmou que quer fazer testes antes da estreia na Copa do Mundo.
"Motivado para tentar fazer o melhor. [...] Hoje trabalhamos, e depois temos 3 dias para preparar o jogo contra o Egito, fazer alguns testes e depois preparar para o primeiro jogo [da Copa do Mundo]", disse o treinador ao SporTV.
A seleção brasileira tem um amistoso neste sábado, às 19h (de Brasília), contra o Egito. Será o último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo.
Ancelotti afirmou que "não há favorito" neste Mundial e que "o time está pronto": "Não tem um favorito nessa Copa do Mundo. Acho que Brasil vai competir com todas as outras equipes. [...] O time está pronto".
A estreia da seleção será contra Marrocos, no dia 13 de junho às 19h (de Brasília). As seleções estão no Grupo C, assim como Escócia e Haiti.