SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians entrará em recesso por 25 dias durante a pausa do calendário brasileiro para a Copa do Mundo, mas manterá o departamento de futebol em atividade mesmo no período de férias.

A diretoria seguirá em regime de plantão para tratar de possíveis movimentações de mercado durante a paralisação.

DE FÉRIAS, MAS NEM TANTO

Mesmo fora da rotina presencial no centro de treinamento, integrantes do departamento de futebol seguirão à disposição para eventuais negociações. O entendimento interno é de que a pausa no calendário não interrompe possíveis tratativas por reforços ou saídas de atletas.

O elenco inicia as férias após a partida contra o Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre. A reapresentação dos jogadores está marcada para o dia 25 de junho, no CT Joaquim Grava. Já a comissão técnica retornará um dia antes para organizar o cronograma da intertemporada.

A pausa será utilizada pelo Corinthians para reorganizar diferentes setores do futebol. Além da recuperação física do elenco, o clube também trabalha na definição do planejamento da intertemporada ao lado de Fernando Diniz e sua equipe.

PLANEJAMENTO FÍSICO

O Corinthians ainda finaliza o cronograma físico para o período sem jogos. A tendência é que o clube monte uma programação para equilibrar descanso, recuperação e retomada gradual das atividades antes do reinício da temporada.

A comissão técnica já discutia internamente, desde o início do ano, a necessidade de administrar um primeiro semestre mais desgastante fisicamente. O planejamento foi traçado ainda durante a pré-temporada por causa do calendário apertado entre 2025 e 2026.

O Corinthians encerrou a última temporada no dia 21 de dezembro, após a final da Copa do Brasil. Pouco mais de dez dias depois, em 3 de janeiro, o elenco já se reapresentava para o início da preparação deste ano.

Por causa desse intervalo reduzido, o clube não conseguiu cumprir os 30 dias de férias previstos entre uma temporada e outra. Assim, a paralisação para a Copa do Mundo também servirá para completar o período de descanso dos jogadores.

A comissão técnica ainda define como será o acompanhamento dos atletas lesionados durante o recesso. O tema vem sendo tratado internamente entre os profissionais da preparação física, fisiologia e departamento médico.

CORINTHIANS QUER AMISTOSO NA INTERTEMPORADA

Com aval de Fernando Diniz, o Corinthians também trabalha para realizar ao menos um amistoso durante a intertemporada. O clube ainda depende de ajustes jurídicos para oficializar a partida.

A ideia é que o amistoso aconteça no dia 12 de julho e fora do estado de São Paulo. A atividade serviria como preparação para a retomada do calendário nacional no fim do mês.

O primeiro compromisso do Corinthians após a pausa da Copa do Mundo será contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida tem data-base prevista para 22 de julho, mas ainda aguarda confirmação da CBF.