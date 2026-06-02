(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro do São Paulo e da Seleção Uruguaia, Diego Lugano, afirmou em um programa de TV nesta segunda (2) que Portugal é favorito a Copa do Mundo e que pênaltis podem ajudar a seleção e Cristiano Ronaldo, citando o exemplo de Messi na última Copa.

Para Lugano, os pênaltis podem ser um fator decisivo para Portugal. No programa ''Resenha da Rodada" da ESPN, o ex-jogador disse que os pênaltis podem ajudar Cristiano Ronaldo, assim como ajudou Messi em 2022. O argentino marcou de pênalti na estreia contra a Arábia Saudita, nas quartas contra a Holanda, na semifinal contra a Croácia e na final, contra a França.

Portugal (é favorito) porque Cristiano vai ter pênaltis a favor como teve Messi no Catar

Zagueiro vê o Brasil como quem pode ir mais longe da América do Sul. Na opinião de Lugano, a seleção brasileira é a que tem maior expectativa para chegar mais longe entre as seleções sul-americanas, superando a atual campeã, Argentina.