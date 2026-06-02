SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Defensora do modelo das SAFs no futebol brasileiro, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que pode vir a comprar um time de futebol nos próximos anos, depois que deixar seu cargo no clube alviverde, onde tem mandato até dezembro de 2027.

"Eu acredito em clubes-empresas. Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube. Olha que espetáculo, você não precisar pedir voto. Eu não tenho mais essa paciência", declarou a dirigente em entrevista ao programa POD_i, da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

Durante a conversa, Leila também descartou a possibilidade de tentar concorrer a um terceiro mandato à frente do clube palestrino, mas disse que deve seguir envolvida com o futebol.

"O meu lugar é no futebol. Eu preciso sair do Palmeiras porque vai terminar meu mandato. Fui procurada para mudar o estatuto para um terceiro mandato, mas eu acho que não. Acho que meu ciclo vai terminar no Palmeiras em dezembro de 2027", afirmou.

Ela negou ainda que esteja participando de qualquer negociação envolvendo a compra da SAF do Vasco da Gama.

"Não tenho nenhuma participação na negociação do meu enteado [Marcos Faria Lamacchia] com o Vasco. Ele é totalmente independente do pai. Tem seus próprios negócios e não trabalha conosco. É uma pessoa extremamente correta", disse ela.

A presidente do Palmeiras afirmou também que não pretende vender nenhum dos principais jogadores do elenco na próxima janela de transferências.

"Nenhum dos jogadores que atuam com frequência vai sair", disse ela. "Às vezes, o melhor reforço é não sair ninguém", acrescentou a mandatária.

Convocado para a Copa do Mundo, o atacante argentino Flaco López é um dos nomes do plantel que desperta o interesse de clubes da Europa.