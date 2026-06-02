(UOL/FOLHAPRESS) - Com dois meses e meio de trabalho no Santos, o técnico Cuca iniciou a pausa do calendário para a Copa do Mundo com a sensação de missão cumprida.

Contratado em 19 de março, o treinador colocou o Peixe nas oitavas de final da Copa do Brasil, garantiu o time na repescagem da Copa Sul-Americana e encerrou esta primeira parte do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento.

Entrar no segundo semestre fora do Z-4 era o objetivo mínimo imaginado pela diretoria alvinegra para o período, ainda que lutar apenas na parte de baixo da tabela do Brasileirão esteja longe de ser algo positivo.

PEÇAS POTENCIALIZADAS POR CUCA

Além de cumprir as metas de tabela, Cuca conseguiu potencializar alguns jogadores que não vinham correspondendo com a comissão técnica anterior.

Gabriel Bontempo, Miguelito e Rollheiser vão para o período de descanso em alta com a torcida.

O trio encerrou esta primeira metade da temporada jogando bem, marcando gols e distribuindo assistências.

Para sonhar com um segundo semestre mais animador, o Santos dependerá de ajustes no elenco. Cuca espera contar com a chegada de reforços assim que a janela de transferências for aberta, no dia 20 de julho.

As duas laterais são apontadas como os pontos mais críticos do atual elenco e exigirão criatividade por parte do executivo de futebol, Alexandre Mattos.

O dirigente, inclusive, sofre forte pressão da torcida em razão das contratações contestadas nas últimas janelas.

TRÊS COMPETIÇÕES APÓS CINCO ANOS

Após a paralisação para o Mundial, o Santos retomará a temporada com três competições simultâneas no calendário, algo que não acontecia no clube desde 2021.

Naquela temporada, além da maratona do Brasileiro, o Santos dividiu atenções com as quartas de final da Sul-Americana, onde caiu para o Libertad, no Paraguai, e com a Copa do Brasil, competição da qual foi eliminado em setembro pelo Athletico-PR, também nas quartas.

Neste ano, o Peixe voltará a campo contra o Botafogo, fora de casa, no dia 22 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Sul-Americana, o adversário será a Universidad Central, da Venezuela, em confrontos de ida e volta válidos pela repescagem.

Já na Copa do Brasil, o duelo das oitavas de final será contra o Remo, com partidas programadas para agosto.