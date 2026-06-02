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Apesar da viagem de 10 horas e dos possíveis sintomas de jet lag um deles é cansaço, devido à mudança brusca do fuso horário que afeta o metabolismo a seleção fará o primeiro treino na tarde de hoje (2), a partir das 17h (horário de Brasília), no Centro de Treinamento (CT) do New York Red Bulls. O local fica na cidade de Morris, a 18 quilômetros de Nova Jersey.

No próximo sábado (6), o Brasil enfrenta o Egito, no último compromisso antes da estreia na Copa. O amistoso começará às 19h, no estádio Huntington Bank Field, na cidade de Cleveland, em Ohio.

Faltam nove dias para a abertura da Copa do Mundo. A estreia do Brasil será contra Marrocos, em 13 de junho (um sábado), em Nova Jersey. A Amarelinha está no Grupo C, que tem ainda Haiti e Escócia.

* Com informações da Reuters.

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