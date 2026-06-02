SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Magalhães recebeu apoio da torcida do Arsenal após desperdiçar o pênalti decisivo da final da Champions League.

APOIO DA TORCIDA

A camisa do zagueiro brasileiro registrou aumento de 350% nas vendas após a partida. A informação é do jornal espanhol Marca.

O defensor foi um dos personagens da decisão continental ao errar a última cobrança da disputa por pênaltis contra o Paris Saint-Germain, da França. O lance definiu a derrota do Arsenal e impediu o clube de conquistar o inédito título europeu.

Após a partida, Gabriel se manifestou nas redes sociais. O brasileiro classificou a derrota como dolorosa, mas destacou o orgulho pela campanha da equipe durante a temporada.

"Obrigado à incrível torcida pelo apoio. Nos vemos na próxima temporada", disse Magalhães, nas redes sociais.

De acordo com o Marca, a reação da torcida foi de apoio ao defensor. Em vez de responsabilizar o jogador pela derrota, os torcedores ampliaram a procura por produtos relacionados ao brasileiro.

A camisa de Gabriel Magalhães se tornou a mais vendida do último fim de semana. O item superou os números registrados pelos demais produtos comercializados pelo clube.

REAÇÕES DO GRUPO

Declan Rice comentou a situação após a partida. O meio-campista afirmou que o grupo divide responsabilidades tanto nas vitórias quanto nas derrotas.

Segundo Rice, Gabriel e Eberechi Eze, que também perdeu uma penalidade, não podem ser apontados individualmente pelo resultado. O jogador destacou que erros em cobranças de pênalti fazem parte da carreira de qualquer atleta.

"É cruel, mas o futebol é assim. Ganhamos juntos e perdemos juntos. Sem eles, não teríamos conquistado a Premier League. Não serão os últimos a errar. Todos nós já passamos por isso alguma vez", disse Rice.

O técnico Mikel Arteta revelou que Gabriel se colocou à disposição para cobrar o quinto pênalti da disputa. O treinador afirmou que, diante da ausência de cobradores habituais, outros jogadores precisaram assumir a responsabilidade.

"Gabriel quis bater o quinto pênalti. Normalmente, os cobradores são Saka, Odegaard e Havertz. Mas, sem eles, outros jogadores precisavam assumir a responsabilidade. Nós nos preparamos para esse momento", disse o técnico.

Arteta também destacou a importância do brasileiro dentro do elenco. Segundo o técnico, o zagueiro exerce papel de liderança e se tornou uma referência para o grupo.

"Quando você observa sua presença, a maneira como lidera a equipe, como conversa com as pessoas, sua linguagem corporal. Não é por acaso que ele evoluiu até se tornar um dos melhores zagueiros do mundo", falou.

Ainda de acordo com o Marca, o Gabriel Magalhães foi o jogador com mais minutos em campo pelo Arsenal. O brasileiro também ocupa a quarta posição entre os zagueiros com mais gols na história do clube.