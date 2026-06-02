SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No duelo dos carrascos mais recentes da seleção brasileira, venceu a vilã da Copa de 2018. A Bélgica aplicou 2 a 0 sobre a Croácia em amistoso disputado nesta terça-feira, em Rijeka, antes da viagem das seleções para a disputa do Mundial de 2026 em Estados Unidos, Canadá e México.

Tielemans e Lukaku fizeram os gols da vitória belga. Em jogo de baixa inspiração e muita cautela, coube ao meio-campista do Aston Villa-ING o dever de abrir o placar, aos 38 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma bobeira da defesa croata. No último lance do jogo, o camisa nove do Napoli-ITA fechou a conta.

As gerações não são mais as mesmas? Do time da Bélgica que eliminou o Brasil nas quartas do Mundial de 2018, apenas seis permanecem no elenco: Courtois, Meunier, Tielemans, Witsel, De Bruyne e Lukaku. Já na Croácia são dez os remanescentes da equipe semifinalista de 2022: Livakovic, Gvardiol, Budimir, Modric, Kovacic, Vlasic, Kramaric, Perisic e Sutalo, além do treinador Zlatko Dalic.

Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo. Os compromissos da primeira fase são contra Egito (15/6), Irã (21/6) e Nova Zelândia (27/6), em Seattle, Los Angeles e Vancouver, respectivamente. Antes, a seleção europeia tem amistoso contra a Tunísia, no sábado (6), em Bruxelas.

Croácia está no Grupo L, com Inglaterra, Panamá e Croácia. O time de Zlatko Dalic encara as seleções da chave, nessa ordem, nos dias 17, 23 e 27 de junho. Antes, os "vilões" do Mundial de 2022 tem mais um amistoso em solo croata, contra a Eslovênia, no próximo domingo (7).

COMO FOI O JOGO?

Falta perigosa. Aos 30 minutos, Doku sofreu falta na entrada da área croata. De Cuyper fez a cobrança e jogou por cima do travessão. Passou perto.

Gol da Bélgica: 0 a 1! Doku encarou a marcação de Stanisic na esquerda e cruzou rasteiro. A zaga se atrapalhou na hora de afastar, Tielemans aproveitou a sobra e bateu de primeira para abrir o placar, aos 38 minutos.

Doku vem com tudo. Aos 40, o atacante do Manchester City voltou a balançar a marcação de Stanisic, cortou para a direita e bateu de fora da área. O chute foi no meio do gol, e Livakovic encaixou sem grande dificuldade.

Voa, Courtois! Modric recebeu bom passe dentro da área e emendou um chute com o bico do pé direito, obrigando o goleiro do Real Madrid a fazer grande defesa, aos 40 minutos.

CROÁCIA

D. Livakovic; J. Sutalo, L. Vuskovic e J. Gvardiol; J. Stanisic, L. Modric, M. Kovacic e I. Perisic; P. Sucic e M. Baturina; P. Musa.T.: Zlatko Dalic.

BÉLGICA: T. Courtois; N. Ngoy, A. Onana e A. Theate; A. Saelemaekers, N. Raskin, Y. Tielemans e M. De Cuyper; K. De Bruyne e J. Doku; C. De Ketelaere; T.: Rudi Garcia.

Local: Estádio NHK, em Rijeka (CRO)

Árbitro: Rade Obrenovic (SVN)

Assistentes: Jure Prapotnik (SVN) e Grega Kordez (SVN)

Gols: Y. Tielemans (BEL), aos 38 min do 1º tempo; R. Lukaku (BEL), aos 51 min do 2º tempo

Cartões amarelos: M. Baturina e A. Budimir (CRO); C. De Ketelaere e T. De Winter (BEL)