PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A corrida histórica de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim nas quartas de final. O carioca de 19 anos foi eliminado nesta terça-feira (2) pelo tcheco Jakub Mensik, 27º do mundo, por 3 sets a 0 -6/4, 6/3 e 7/6- numa noite em que não repetiu o nível que o levou a bater Novak Djokovic e Casper Ruud nas rodadas anteriores.

A previsão era de um confronto equilibrado entre dois jogadores da mesma geração. Não foi o que aconteceu nos dois primeiros sets. Mensik controlou a partida com serviços potentes -incluindo vários aces decisivos-, bom jogo de fundo de quadra nos dois lados e uma estratégia clara: evitar o forehand de Fonseca, principal arma do brasileiro, forçando as jogadas pelo lado do backhand.

Fonseca mostrou menos intensidade do que nas rodadas anteriores. Cometeu erros não forçados em momentos decisivos, incluindo duplas faltas -raridade em seu torneio-- que custaram games importantes. No segundo set, chegou a cometer duas duplas faltas no mesmo game, sinalizando dificuldade no serviço e pressão crescente.

A torcida brasileira, presente na Philippe-Chatrier com teto fechado por causa das chuvas que caíam sobre Paris ao início da noite -17°C, bem mais frio do que nas semanas anteriores-, tentou animar Fonseca sem conseguir alterar o rumo dos dois primeiros sets. Gustavo Kuerten, que acompanhou a campanha do brasileiro na arquibancada ao longo do torneio, estava novamente presente.

No terceiro set, Fonseca chegou reagiu. Quebrou o serviço de Mensik logo no primeiro game -o tcheco cometeu três duplas faltas- e abriu 2/0. Chegou a liderar 5/3 e serviu para fechar a parcial. Mas Mensik, num game durríssimo, quebrou de volta o serviço do brasileiro com break point convertido após uma dupla falta de Fonseca, empatando em 5/5 e mantendo o set aberto.

A eliminação nas quartas não apaga o que Fonseca construiu neste Roland Garros. Aos 19 anos, chegou mais longe do que qualquer brasileiro no masculino desde Guga em 2004, derrotou Djokovic num jogo de quase cinco horas e confirmou que seu tênis já opera no nível dos melhores do mundo.