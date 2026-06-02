RIO, None (UOL/FOLHAPRESS) - O tenista tcheco Jakub Mensik elogiou o brasileiro João Fonseca após vencê-lo por 3 a 0 no torneio de Roland Garros.

Mensik destacou a qualidade de Fonseca como adversário logo após a partida em Paris. "João é um ótimo cara, um ótimo competidor", afirmou o tcheco ao analisar o confronto contra o jovem brasileiro.

O início do jogo foi marcado pela tensão de ambos os lados na quadra de saibro. O tcheco admitiu que os dois atletas começaram a partida com nervosismo, mas que o nível técnico subiu ao longo do duelo.

A reta final do confronto teve lances de alto nível que exigiram atenção máxima de Mensik. "No final da partida, houve alguns golpes incríveis", disse o tcheco, satisfeito por continuar lutando e manter o foco.

ANÁLISE TÁTICA E DESEMPENHO DE MENSIK

Para o tcheco, a partida foi decidida pela postura agressiva e pela variação de jogadas. Ele explicou que o objetivo principal não era bater forte, mas abrir a quadra e ir para a frente.

Mensik considera o brasileiro um dos principais nomes do circuito profissional atualmente. "João é um dos melhores jogadores do tour, incrível desde a base", completou o tenista sobre as qualidades de Fonseca.

A vitória consolidou uma das melhores atuações de Mensik na temporada. Ele avalia que o último game e a pausa da partida representaram o seu melhor desempenho técnico até o momento.