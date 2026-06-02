NEW JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fez o seu primeiro treino nos Estados Unidos quase completa. Com as chegadas de Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que disputaram a final da Liga dos Campeões no sábado, o grupo teve 25 dos 26 jogadores em campo pelas imagens que a CBF TV mostrou no seu YouTube. O treino foi fechado para a imprensa.

Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha, foi a exceção. Ele não foi a campo no trecho exibido no vídeo e segue afastado após ter detectada uma lesão de grau 2 em um exame em Teresópolis, durante a preparação do time para o amistoso contra o Panamá.

O jogador já está descartado para o amistoso do próximo dia 6, contra o Egito, que será disputado em Cleveland. Ele ainda é dúvida para a estreia no Mundial, contra Marrocos, no dia 13.

A seleção desembarcou nesta terça-feira (02) (2) no começo da manhã nos Estados Unidos, fico no hotel durante o dia e treinou no fim da tarde. nesta quarta-feira (03) (3), o time vai treinar em dois períodos: às 11h30 e às 18h30 (ambos no horário de Brasília).