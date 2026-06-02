SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha até as quartas de final em Roland Garros e a combinação de resultados de rivais vão fazer João Fonseca subir ao menos quatro posições no ranking mundial que será divulgado na próxima segunda-feira (8). Hoje ele é o 30º.

A soma em tempo real da pontuação da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) mostra que o tenista carioca subiu provisoriamente cinco posições, chegando ao 25º posto. Até hoje, o brasileiro de 19 anos teve como melhor marca a 24ª colocação (em novembro de 2025).

Para ganhar mesmo cinco, não quatro casas, Fonseca precisa torcer para que nenhum Matteo italiano -Berrettini ou Arnaldi- chegue à decisão do Grand Slam francês. Os dois se enfrentam nesta quarta-feira (3) pelas quartas de final.

Além de ter atingido pela primeira vez as quartas de um Grand Slam, João contou com tropeços de rivais como os norte-americanos Frances Tiafoe e Tommy Paul, o britânico Cameron Norrie e os argentinos Francisco Cerúndolo e Tomás Martín Etcheverry.

Dentro do top 10, a principal alteração será a queda de Novak Djokovic, eliminado por Fonseca na terceira rodada do saibro de Paris. O sérvio vai aparecer em sétimo lugar. Já o canadense Félix Auger-Aliassime ganhará duas posições e será o novo quarto colocado.

O italiano Jannik Sinner, que caiu na segunda rodada em Roland Garros, e o espanhol Carlos Alcaraz, que não jogou por estar lesionado, permanecerão em primeiro e segundo, respectivamente.

Premiação

Por chegar até as quartas de final, Fonseca vai levar um prêmio de 470 mil euros (pouco mais de R$ 2,77 milhões). Até hoje, o carioca acumulou, apenas em premiação em quadra, mais de US$ 3,33 milhões (equivalente hoje a mais de R$ 16,7 milhões).