PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Eliminado das quartas de final do Torneio de Roland Garros, João Fonseca atribuiu a queda ao ótimo desempenho do tcheco Jakub Mensik, 27º do mundo, que levou a melhor em sets diretos na noite francesa de terça-feira (2).

"Não acho que joguei mal hoje. Foi mérito do Jakub", disse o brasileiro, que levou 6/4, 6/3 e 7/6 (7/3). "O saque dele é incrível. A forma como ele lida com os momentos decisivos é muito impressionante. Ele não tem medo, tem coragem. Já ganhou um Masters, está na sua primeira semifinal e sabe jogar quando importa."

João elogiou também os golpes do rival no retorno do serviço. "A devolução dele, tanto no primeiro quanto no segundo saque, entrava muito para dentro da quadra e colocava muita pressão. Ele errou pouquíssimas devoluções. Isso me colocou numa posição difícil durante todo o jogo", observou.

No terceiro set, Fonseca salvou quatro match points para forçar o tie-break. "Estava apenas tentando vencer aquele game, sem pensar no resto da partida. Fiz o meu melhor." No tie-break, Mensik fez 7 a 3.

Sobre a campanha como um todo, o carioca de 19 anos disse que as duas semanas superaram o que esperava.

"Cheguei aqui sem muitas expectativas e consegui ter um ótimo resultado. Foram duas semanas de muito trabalho duro e bastante aprendizado", afirmou o atleta, que triunfou em longas batalhas, batendo Dino Prizmic e Novak Djokovic de virada, por 3 sets a 2.

"Não sabia se conseguia aguentar uma partida de cinco horas. Agora sei que consigo. Saio daqui mais confiante com o meu jogo, com o meu físico e com a minha mentalidade", celebrou, observando que os torcedores brasileiros lhe deram força. "A emoção que eles botam dentro de quadra me ajuda. Estavam lá quando eu estava 2 a 0 abaixo em dois jogos. Isso diz muito."

O próximo Grand Slam na agenda é o tradicional Torneio de Wimbledon, a partir de 29 de junho, em Londres, em outra superfície.

"A grama é muito diferente do saibro --jogo muito mais rápido, percepção diferente. Mas ter jogado cinco sets aqui em Roland Garros me traz mais experiência em Grand Slams em geral. Agora é resetar, voltar para casa e partir para a próxima gira", concluiu João.