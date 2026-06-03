A alegria e os dribles desconcertantes de Ronaldinho Gaúcho estão presentes em uma instalação que será aberta nesta quarta-feira (3) na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Chamada de Fragmentos de um Gaúcho, a instalação antecipa as celebrações da Copa do Mundo de Futebol deste ano e apresenta diversas obras produzidas pelo artista plástico mineiro Emerson Carvalho, mais conhecido como Camaleão. Uma delas, por exemplo, é focada nos olhos do jogador e, curiosamente, traz no reflexo dos olhos as imagens de seus adversários e até mesmo do juiz da partida.

As pinturas e esboços são inspiradas na trajetória e no imaginário do jogador, considerado um dos maiores nomes do futebol mundial. Com um jeito divertido e descontraído, Camaleão vai apresentando um Ronaldinho Gaúcho sempre em ação, capaz de deixar o seu adversário de queixo caído ou simplesmente incrédulo.

Em entrevista à Agência Brasil, o artista contou que a mostra já passou pelo Museu Brasileiro do Futebol e também pelo Salão Nobre do Maracanã, onde o atleta teve contato com sua obra. Foi um negócio muito bacana. Ele gostou [das obras], afirmou.

As obras foram feitas há sete anos. Todo mundo fala que o Ronaldo é bruxo, né? E parece que ele fez mesmo uma bruxaria comigo, sem perceber. Nesses sete anos eu fui repintando algumas telas e amadurecendo".

Segundo Camaleão, a exposição significa sete anos de um processo. "Ela é resultado da primeira [mostra], porém eu saio dessa exposição com um entendimento maior sobre a minha arte.

Núcleos

Dividida em cinco núcleos, a mostra parte da ideia de que toda memória é construída por fragmentos, entre imagens, sensações, detalhes e instantes capazes de atravessar o tempo. Mas o artista alerta que nem toda imagem que foi produzida de fato aconteceu.

Tem muita cena que eu pintei nos quadros que não aconteceu, contou. O futebol dele era tão próximo de um absurdo, que as pessoas parecem não entender que essa pintura é uma caricatura, um cartoon, uma arte, destacou.

Um dos núcleos, por exemplo, aproxima o futebol e a arte, transformando elementos como velocidade, resistência e domínio da bola, em linguagem visual. Eu adoro futebol. Sou cruzeirense e acho que torcer por um time é coisa séria. Mas ainda enxergo o futebol como ele tem que ser: uma grande brincadeira, disse o artista.

Além das pinturas, a mostra também apresenta vídeos, animações e fotografias do craque brasileiro e também o processo de produção dessas obras.

Os museus em campo

Equipamento estadual e gerida pela Organização Social Poiesis, a Casa das Rosas tem entrada gratuita. Além da Casa das Rosas, a Poiesis administra outros Museus-Casas de São Paulo como os espaços Guilherme de Almeida e Mário de Andrade. E para celebrar o início da Copa do Mundo, os três museus integrarão a programação Museus-Casas em Campo, uma iniciativa que relaciona o futebol à memória coletiva, à literatura e à cidade.

Durante a Copa, a gente vai ter o Museus-Casas em Campo. Aqui na Casa das Rosas teremos o Copa no Jardim, com a transmissão dos jogos ao vivo, em um telão. Teremos também uma programação de troca de figurinha e rodas de conversa sobre o futebol, chamada Futebol de Várzea, que vai acontecer na Barra Funda, na casa Mário de Andrade. Já na Casa Guilherme de Almeida vamos falar sobre a rotina, o cotidiano e o futebol com as crônicas do Guilherme de Almeida, explicou Renata Cittadin, superintendente de Museus.

A mostra Fragmentos de um Gaúcho fica em cartaz até o dia 14 de junho.

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