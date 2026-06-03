SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arrascaeta teve uma lesão muscular na panturrilha confirmada por exames de imagem realizados no Uruguai e segue como dúvida para a Copa do Mundo. A informação é do jornal El País.

A previsão de recuperação é de 21 dias, segundo o jornal. Sendo assim, ele voltaria às vésperas do terceiro jogo do Uruguai na primeira fase da Copa, contra a Espanha. O duelo será realizado no dia 26 de junho.

A possibilidade de um corte do Mundial não está descartada. O técnico Marcelo Bielsa tem até 24h antes da estreia para definir se deixará o jogador de fora da lista.

A Associação Uruguaia de Futebol ainda não se manifestou sobre a lesão. O jogador também não comentou o assunto.

Arrascaeta sentiu dores musculares no treino realizado nesta terça-feira (2), no Uruguai. Ele saiu da atividade e realizou exames de imagem para ter o diagnóstico.

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo. A seleção estreia contra a Arábia Saudita (15/6), depois encara Cabo Verde (21/6) e fecha a primeira fase contra a Espanha (26/6).

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