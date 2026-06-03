SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca foi às redes sociais pela primeira vez após a eliminação nas quartas de final de Roland Garros. O brasileiro valorizou a campanha no Grand Slam francês e agradeceu o apoio da torcida.

nesta terça-feira (2) não deu, mérito total do Mensik, mas eu vivi um sonho em Roland Garros. Foi um torneio super positivo, que me dá ainda mais confiança e convicção no meu tênis. Obrigado a todos pela torcida. Hora de recarregar as energias para a temporada de gramaJoão Fonseca, nas redes sociais

A publicação acontece um dia após a derrota para o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final. João foi superado por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6(3), em partida que durou pouco mais de 2h40.

Apesar da eliminação, o brasileiro deixou Paris com a melhor campanha de sua carreira em um torneio de Grand Slam. Aos 19 anos, João alcançou as quartas de final de Roland Garros e se tornou o primeiro brasileiro a atingir essa fase da competição desde Gustavo Kuerten, em 2004.

CAMPANHA HISTÓRICA

Na caminhada até as quartas de final, João Fonseca acumulou resultados expressivos. O brasileiro eliminou o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams da história, além do norueguês Casper Ruud, especialista no saibro e ex-finalista de Roland Garros.

O desempenho reforça o momento de ascensão do tenista, considerado uma das principais promessas do circuito mundial. Agora, João volta as atenções para a temporada de grama, que antecede Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano.