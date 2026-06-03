SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aryna Sabalenka está fora de Roland Garros. Nesta quarta-feira, a número 1 do mundo da ATP foi derrotada pela russa Diana Shnaider, nas quartas de final.

O revés veio de virada e, no último set, a belarussa ainda sofreu um pneu. As parciais ficaram em 3-6, 7-5 e 6-0.

Sabalenka havia vencido o primeiro set com tranquilidade, mas viu a adversária crescer na partida e buscar a reação para avançar às semifinais do Grand Slam disputado em Paris.

TABU

O revés manteve viva a sina de Sabalenka, que segue sem conquistar um título de Roland Garros. Seu melhor resultado no torneio continua sendo a semifinal alcançada em 2023.

Shnaider, por sua vez, segue viva. A russa enfrentará a polonesa Maja Chwalinska na semifinal.