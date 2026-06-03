SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flavio Cobolli, cabeça de chave número 14, está na semifinal de Roland Garros pela primeira vez na carreira. O italiano venceu o canadense Félix Auger-Aliassime, número 4, de virada e por 3 sets a 1.

As parciais ficaram em 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4, em uma batalha de 3h25 em Paris.

Com o resultado, a Itália garante ao menos um representante na final de domingo no saibro de Roland Garros.

Cobolli enfrentará um compatriota nas semifinais: ou Matteo Arnaldi ou Matteo Berrettini. A partida acontecerá na sexta-feira.

O JOGO

O jogo começou em condições difíceis, com muito vento, o que prejudicou o ritmo dos dois jogadores. Cobolli conseguiu uma quebra cedo, mas viu o canadense reagir rapidamente. O primeiro set foi equilibrado, mas foi Auger-Aliassime quem teve mais solidez, para fechar em 6/4.

Após o fim da primeira parcial, o teto do estádio foi fechado por conta da ameaça de chuva. Com a mudança de condições, o canadense voltou melhor, abriu 3/1 e parecia controlar o jogo.

Mas Cobolli devolveu a quebra e mudou completamente o rumo da partida. A partir daí, o italiano passou a ser mais agressivo, quebrou novamente e virou o set para 6/4.

O terceiro set manteve o equilíbrio. Cobolli chegou a ser pressionado em diferentes momentos e salvou break points importantes. No 3/3, o italiano conseguiu a quebra, encaminhando a virada no placar.

Na quarta parcial, o jogo seguiu parelho até o 2/2, quando Cobolli encontrou o break decisivo. A partir daí, o italiano foi firme no saque, administrou a vantagem e fechou a partida com autoridade.