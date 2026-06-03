(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol foi punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão do último sábado (30) contra o Vitória, na Vila Belmiro.

A punição, aplicada na tarde desta quarta-feira (3), terá que ser cumprida em compromisso pelo Brasileirão.

Em razão das imagens usadas no julgamento, o representante jurídico do Santos no órgão, Marcelo Mendes, nem pediu a absolvição do jogador.

Apenas solicitou a aplicação da pena mínima para esses casos, que é de um jogo suspensão, mas com conversão para advertência, sob a justificativa de que o centroavante não tinha conhecimento de que o gesto para um torcedor do próprio time era passível de punição.

O pedido, porém, não foi aceito. Por unanimidade, o atleta foi punido com um jogo de suspensão, mas sem a conversão para advertência.

Gabigol foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo ao fazer gestos obscenos para um torcedor do próprio Santos, enquanto comemorava o gol que havia acabado de marcar.

Com a decisão do STJD, o centroavante será desfalque diante da Chapecoense, na Vila Belmiro, previamente marcado para o dia 26 de julho.

ELENCO DESFRUTA DE FÉRIAS

O Santos entrou em período de férias por conta da pausa para Copa do Mundo. O Peixe retorna aos treinamentos no CT Rei Pelé no próximo dia 22. O elenco fará pouco mais de uma semana de atividades no clube e depois viaja para uma intertemporada com três amistosos em Portugal.

Até o momento, o Santos já confirmou confrontos contra o Vitória de Guimarães e Santa Clara.