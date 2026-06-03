(UOL/FOLHAPRESS) - Um estudo realizado pela organização Climate Central divulgado nesta quarta (3), revelou que 97 dos 104 jogos da Copa do Mundo devem ser prejudicados pelo clima.

A análise feita pela organização levou em conta a probabilidade dos jogos serem realizados numa temperatura superior a 28ºC, o que na literatura científica já é possível interferir na frequência de arrancadas dos atletas no jogo, a distância percorrida e a capacidade de recuperação dos atletas.

Os jogadores estão se preocupando com isso e em maio, enviaram uma carta para a Fifa

"Quando o calor afeta os sprints, a recuperação e a intensidade do jogo, ele muda a forma como o futebol é jogado, e não é para melhor", afirma Morthen Torsby, jogador da Noruega e ativista ambiental.

De acordo com o estudo, 49 das 104 partidas tem mais de 50% de chances de acontecer debaixo de um calor acima de 28ºC e o jogo com maior risco é Espanha x Uruguai no dia 26 de junho, em Guadalajara. Segundo a organização, a partida tem chance de 70% de ser realizada sob altas temperaturas. O duelo será disputado às 18h locais.

O clima é uma preocupação na Copa por alguns fatores. Uma delas são as chuvas, que podem interromper ou adiar as partidas em caso de raios próximos ao estádio.

O NOAA (Agência climática norte-americana), subiu em maio, a probabilidade do fenômeno El Niño (aquecimento das águas do Oceano Pacífico) se formar para 82% e nos EUA, isso leva a temperatura mais quentes no norte e centro-oeste e chuvas e tempestades no sul e costa leste (onde o Brasil joga na fase de grupos e está sua base).

Os jogos que não devem ser afetados pelo clima são os sediados em Dallas, Atlanta e Houston, em razão dos estádios serem cobertos e climatizados.

Tags:

Estudo