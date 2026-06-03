SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Uruguai confirmou a lesão de Arrascaeta, meia do Flamengo, mas confirmou que o jogador estará na Copa do Mundo.

Arrascaeta sentiu dores musculares no treino realizado nesta terça-feira (02), no Uruguai. Ele saiu da atividade com um "desconforto" e realizou exames de imagem para ter o diagnóstico.

O meia teve lesão muscular na panturrilha. O problema físico, no entanto, não impede a participação do jogador na Copa, segundo o comunicado do Uruguai.

Foram realizados os exames correspondentes e foi confirmada uma lesão muscular na panturrilha, mas ela não impede sua participação na Copa do Mundo. Sua convocação para a Copa do Mundo FIFA 2026 permanece inalterada. Comunicado da seleção uruguaia

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo. A seleção estreia contra a Arábia Saudita (15/6), depois encara Cabo Verde (21/6) e fecha a primeira fase contra a Espanha (26/6)

VEJA O COMUNICADO:

O jogador sentiu um desconforto em uma das pernas durante o treinamento matinal de terça-feira, 2 de junho, no Complexo Celeste. Foram realizados os exames correspondentes e foi confirmada uma lesão muscular na panturrilha, mas ela não impede sua participação na Copa do Mundo.

Sua convocação para a Copa do Mundo FIFA 2026 permanece inalterada.