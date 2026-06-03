SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argélia marcou no fim contra a Holanda e venceu por 1 a 0 no retorno de Memphis Depay à seleção, em amistoso realizado em Roterdã, a oito dias do início da Copa do Mundo.

Moussa fez um golaço aos 40 minutos do 2º tempo. Memphis, atacante do Corinthians, começou no banco e entrou após o intervalo, mas não conseguiu impedir a derrota holandesa.

A Holanda tem mais um amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Memphis e companhia enfrentam o Uzbequistão, do técnico Fábio Cannavaro, na próxima segunda-feira (8).

O primeiro jogo na Copa será contra o Japão, no dia 14. Depois, a Holanda ainda encara a Suécia, no dia 20, e a Tunísia, no dia 25, pelo Grupo F.

A Argélia fez o último amistoso e agora vira a chave para enfrentar a atual campeã do mundo. O jogo contra a Argentina será no dia 16. A seleção argelina completa sua agenda na fase de grupos com jogos contra Jordânia, no dia 23, e Áustria, no dia 27.

RETORNO DE MEMPHIS

Mesmo recuperado de lesão na coxa direita, Memphis começou no banco de reservas. O cenário já havia sido adiantado pelo técnico Ronald Koeman, que não garantiu titularidade do jogador do Corinthians no amistoso.

O camisa 10 e maior artilheiro da história da seleção holandesa entrou após o intervalo e não conseguiu fazer muita coisa. Chutou apenas duas bolas ao gol. Uma carimbou a defesa argelina, enquanto a outra levou mais perigo, mas o goleiro Luca Zidane, filho do craque francês, defendeu com tranquilidade,

O melhor momento foi em um passe para Gakpo em triangulação com Justin Kluivert. Memphis ajeitou de primeira após o camisa 7 fazer fila pela intermediária, Gakpo escorou com o pé, e Kluivert tentou chegar batendo, mas errou o chute com o bico da chuteira.

Foi o primeiro jogo de Memphis com a camisa da Holanda em 2026. Após ficar dois meses afastado dos gramados por lesão, ele fez dois jogos pelo Corinthians em maio e foi convocado para a Copa.

LANCES IMPORTANTES

A Holanda carimbou a trave aos 7 minutos. Em rápido contra-ataque, Summerville conduziu a bola pelo lado direito e encontrou Malen na meia-lua, bem na entrada da área. O atacante da Roma girou e bateu cruzado, mas parou no poste direito do goleiro Luca Zidane.

Gol anulado. Dois minutos depois, a Holanda roubou a bola no campo de ataque, e Gakpo fez belo lançamento de cavadinha para Summerville. O camisa 24 passou de primeira para Reijnders, que só empurrou para as redes na segunda trave. Summerville, entretanto, estava em posição irregular.

Malen perdeu chance inacreditável. Aos 19 minutos, Summerville aproveitou o roubo de bola de Gravenberch e infiltrou livre pela direita, cruzando para o meio em direção ao camisa 18. Cara a cara com Luca Zidane, o atacante perdeu o equilíbrio na hora de finalizar e não pegou em cheio na bola.

Luca Zidane salvou a Argélia. Logo em seguida, aos 20 minutos, a Holanda roubou mais uma bola e partiu em contra-ataque rápido. Gakpo recebeu na intermediária, conduziu até a entrada da área e bateu no ângulo. O goleiro argelino saltou e espalmou para escanteio.

Aos 26 minutos, foi a vez da Argélia de levar perigo ao gol holandês. Amoura roubou a bola de Van Hecke e deu passe rápido para Gouiri, que fez um lançamento longo para Mahrez. O camisa 7 recebeu e encontrou Amoura infiltrando. Ele armou o chute, mas foi travado por Van de Ven.

Gakpo roubou a bola da defesa argelina e ficou cara a cara com Luca Zidane. O atacante holandês tentou finalizar, mas bateu fraco, e o goleiro salvou a Argélia mais uma vez, aos 40 minutos.

Malen desperdiçou outra oportunidade no início do segundo tempo. O camisa 18 recebeu bom passe após novo roubo de bola da Holanda, passou pela marcação e ficou em boa posição de finalizar pelo lado direito da área. A finalização saiu sem direção e passou ao lado da trave de Luca Zidane.

A Argélia balançou as redes aos 40 minutos, após um segundo tempo sem muitas chances. Moussa recebeu a bola pela direita, cortou para o meio e bateu. A bola pegou uma linda curva e entrou no ângulo do goleiro Roefs.

HOLANDA

Verbruggen (Roefs); Wieffer (Geertruida), Van Hecke (Brobbey), Van Dijk (Aké) e Van de Ven (Hato); Gravenberch (Memphis Depay), Reijnders (De Roon) e De Jong (Q. Timber); Summerville (J. Kluivert), Gakpo (Weghorst) e Malen (Koopmeiners). T.: Ronald Koeman

ARGÉLIA: Luca Zidane; Abada (Belghali), Mandi (Hadj Moussa), Belaid e Ait-Nouri (Hadjam); Zerrouki (Tougai), Bentaleb e Aouar (Chaibi); Mahrez (Maza), Amoura (Boulbina) e Gouiri (Benbouali). T.: Vladimir Petkovic

Local: Estádio Feyenoord, em RoterdãÁrbitro: Jakob Semler (AUS)

Assistentes: Martin Hofler e Alexander Borucki (AUS)

VAR: Alan Kijas (AUS)Gol: Hadj Moussa (ARG - 40' do 2ºT)