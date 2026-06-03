SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Itália venceu Luxemburgo por 1 a 0 em seu primeiro jogo após a decepcionante derrota nos pênaltis, em março, para a Bósnia e Herzegovina, na repescagem para a Copa do Mundo de 2026. O único gol do amistoso desta quarta-feira foi marcado pelo atacante Francesco Pio Esposito.

Placar foi definido só no segundo tempo. Aos quatro minutos, Pio Esposito, da Inter de Milão, concluiu de cabeça após cobrança de escanteio e garantiu o triunfo da tetracampeã mundial, que inicia uma fase crucial de renovação.

Equipe italiana entrou em campo com muitos jovens. O time foi comandado interinamente por Silvio Baldini, treinador da Itália sub-21, que preferiu dar chances a atletas com passagens pelas seleções de base. Assim, a média de idade dos 24 jogadores convocados para esta data Fifa é de 20,7.

Momento é delicado após terceira Copa seguida sem participação. Gennaro Gattuso deixou o comando da Azzurra em abril, e a Federação Italiana ainda não definiu quem será o líder do novo ciclo. No elenco desta quarta-feira (03), apenas quatro jogadores têm experiência na seleção principal: Marco Palestra, Nicolò Pisilli, Pio Esposito e o goleiro Gianluigi Donnarumma, maior estrela do país.

Itália e Luxemburgo têm mais um amistoso nesta semana. A seleção italiana visita a Grécia, em Heraclião, no domingo (7). Já o time luxemburguês enfrenta a Albânia, em Tirana, no sábado (6).

COMO FOI O JOGO?

Jogo começa morno. Luxemburgo manteve um posicionamento rígido na defesa e deixou a seleção italiana manter a posse de bola nos minutos iniciais. A primeira chance surgiu aos 12 minutos: Vincent Thill saiu jogando errado, perdeu a bola, e Ndur bateu de fora da área. A bola saiu por cima do gol.

Pio Esposito é um sopro de qualidade no amistoso. Aos 27, o centroavante da Inter de Milão tentou de bicicleta, após cruzamento de Cherubini. Depois, aos 31, ele recebeu de Bartesaghi na área e encontrou belo passe de letra para Pisilli, que tirou do goleiro e finalizou na rede pelo lado de fora.

Pio Esposito de novo. Aos 44, o atacante limpou Olesen na área e finalizou com a esquerda. O defensor de Luxemburgo, no entanto, se recuperou no lance e impediu o gol.

Gol da Itália: 0 a 1! Após cobrança de escanteio, Pio Esposito completou de cabeça e balançou as redes. Itália na frente, aos quatro minutos do segundo tempo!

Fez tudo errado. Aos 26, Seydou Fini pegou a sobra após cobrança de lateral na área de Luxemburgo e chutou torto. Ele estava livre no lance!

LUXEMBURGO

A. Moris; L. Jans, S. Korac, D. Carlson e M. Pinto; V. Thill, C. Martins, M. Olesen, T. Moreira e F. Bohnert; D. Sinani.Técnico: Jeff Strasser.

ITÁLIA

G. Donnarumma; C. Favasuli, P. Comuzzo, F. Chiarodia e D.Bartesaghi; N. Pisilli, L. Lipani e C. Ndour; L. Cherubini, F. Pio Esposito e L. Koleosho.T.: Silvio Baldini.

Local: Stade de Luxembourg, em Luxemburgo (LUX)

Árbitro: Joey Kooij (HOL)

Assistentes: Dyon Fikkert (HOL) e Murat Kucukerbir (HOL)

Gols: F. Pio Esposito (ITA), aos 4 min do 2º tempo

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