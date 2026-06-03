SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dinamarca e República Democrática do Congo empataram em 0 a 0 , nesta quarta-feira (03), no Stade Maurice-Dufrasne, em Liege, na Bélgica, em último amistoso da seleção africana antes da estreia na Copa do Mundo
A torcida congolesa era maioria no estádio belga. As arquibancadas foram tomadas por camisas e bandeiras da seleção africana, que não pode jogar em seu país por conta do surto de ebola. Houve invasão de campo ao final da partida.
Foi o último compromisso da seleção do Congo antes da Copa do Mundo. O prefeito de La Línea de la Concepción,na Espanha, assinou um decreto que proibiu a realização do amistoso entre Chile e República Democrática do Congo, marcado para 9 de junho, por causa do surto de ebola no país africano.
A seleção do Congo está no Grupo K e estreia contra Portugal, no dia 17, às 14h (de Brasília). A chave também conta com Uzbequistão e Colômbia.
Já a Dinamarca não disputa o Mundial. A seleção caiu para a Rep. Tcheca, nos pênaltis, na repescagem europeia.
COMO FOI O JOGO
Dinamarca parou na trave, Congo buscou escapadas em velocidade, mas 1º tempo ficou no 0 a 0. O amistoso começou lento, com muita troca de passes na intermediária. O primeiro chute a gol saiu só aos 24 minutos, com Moutoussamy, após arrancada da seleção congolesa. Os dinamarqueses retomaram o controle da partida após os 30 minutos, e tiveram a melhor chance em chute de fora da área de Joakim Maehle.
Congo testou goleiro, Dinamarca bateu, de novo, na trave, e amistoso terminou 0 a 0. A Dinamarca parou na trave logo aos cinco minutos do segundo tempo, em finalização de longe de Hojbjerg. Congo conseguiu responder aos 17, em finalização de Sadiki dentro da área para defesa tranquila de Jorgernsen. A seleção chegou novamente aos 26, em Simon Banza testou o goleiro dinamarquês, que levou a melhor e manteve o placar zerado. O arqueiro ainda brilhou nos acréscimos, em chute de Kayembe.