(UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (3), as datas, locais e horários de todos os confrontos válidos pelos playoffs de repescagem da Copa Sul-Americana.

Essa fase eliminatória, que antecede as oitavas de final, começará a ser disputada a partir do dia 21 de julho, logo após o término da Copa do Mundo.

Ao todo, quatro clubes brasileiros tentarão seguir vivos na busca pelo título continental: Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio.

Assim como nas demais fases da competição, os duelos da repescagem serão decididos em jogos de ida e volta.

CONFIRA ABAIXO AS PARTIDAS (HORÁRIOS DE BRASÍLIA):

JOGOS DE IDA

Terça-feira, 21 de julho

19h00 - Nacional (URU) x Tigre (ARG) - Estádio Gran Parque Central (Montevidéu)

21h30 - Universidad Central (VEN) x Santos - Estádio Olímpico da UCV (Caracas)

Quarta-feira, 22 de julho

21h00 - Independiente Medellín (COL) x Vasco da Gama - Estádio Atanasio Girardot (Medellín)

21h30 - Lanús (ARG) x Cienciano (PER) - Estádio Ciudad de Lanús (Lanús)

21h30 - Sporting Cristal (PER) x Red Bull Bragantino - Estádio Nacional (Lima)

Quinta-feira, 23 de julho

19h00 - Bolívar (BOL) x Grêmio - Estádio Hernando Siles (La Paz)

21h30 - Santa Fe (COL) x Caracas (VEN) - Estádio El Campín (Bogotá)

21h30 - Boca Juniors (ARG) x O'Higgins (CHI) - Estádio La Bombonera (Buenos Aires)

JOGOS DE VOLTA

Terça-feira, 28 de julho

21h30 - Santos x Universidad Central (VEN) - Vila Belmiro)

21h30 - Tigre (ARG) x Nacional (URU) - Estádio José Dellagiovanna (Buenos Aires)

Quarta-feira, 29 de julho

19h00 - Vasco x Independiente Medellín (COL) - São Januário

21h30 - Cienciano (PER) x Lanús (ARG) - Estádio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal (PER) - Local a ser confirmado

Quinta-feira, 30 de julho

19h00 - Grêmio x Bolívar (BOL) - Arena do Grêmio

20h00 - Caracas (VEN) x Santa Fe (COL) - Estádio Olímpico da UCV (Caracas)

22h30 - O'Higgins (CHI) x Boca Juniors (ARG) - Local a ser confirmado