(UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (3), as datas, locais e horários de todos os confrontos válidos pelos playoffs de repescagem da Copa Sul-Americana.
Essa fase eliminatória, que antecede as oitavas de final, começará a ser disputada a partir do dia 21 de julho, logo após o término da Copa do Mundo.
Ao todo, quatro clubes brasileiros tentarão seguir vivos na busca pelo título continental: Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio.
Assim como nas demais fases da competição, os duelos da repescagem serão decididos em jogos de ida e volta.
CONFIRA ABAIXO AS PARTIDAS (HORÁRIOS DE BRASÍLIA):
JOGOS DE IDA
Terça-feira, 21 de julho
19h00 - Nacional (URU) x Tigre (ARG) - Estádio Gran Parque Central (Montevidéu)
21h30 - Universidad Central (VEN) x Santos - Estádio Olímpico da UCV (Caracas)
Quarta-feira, 22 de julho
21h00 - Independiente Medellín (COL) x Vasco da Gama - Estádio Atanasio Girardot (Medellín)
21h30 - Lanús (ARG) x Cienciano (PER) - Estádio Ciudad de Lanús (Lanús)
21h30 - Sporting Cristal (PER) x Red Bull Bragantino - Estádio Nacional (Lima)
Quinta-feira, 23 de julho
19h00 - Bolívar (BOL) x Grêmio - Estádio Hernando Siles (La Paz)
21h30 - Santa Fe (COL) x Caracas (VEN) - Estádio El Campín (Bogotá)
21h30 - Boca Juniors (ARG) x O'Higgins (CHI) - Estádio La Bombonera (Buenos Aires)
JOGOS DE VOLTA
Terça-feira, 28 de julho
21h30 - Santos x Universidad Central (VEN) - Vila Belmiro)
21h30 - Tigre (ARG) x Nacional (URU) - Estádio José Dellagiovanna (Buenos Aires)
Quarta-feira, 29 de julho
19h00 - Vasco x Independiente Medellín (COL) - São Januário
21h30 - Cienciano (PER) x Lanús (ARG) - Estádio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal (PER) - Local a ser confirmado
Quinta-feira, 30 de julho
19h00 - Grêmio x Bolívar (BOL) - Arena do Grêmio
20h00 - Caracas (VEN) x Santa Fe (COL) - Estádio Olímpico da UCV (Caracas)
22h30 - O'Higgins (CHI) x Boca Juniors (ARG) - Local a ser confirmado