RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - "Oi, boa noite!". O hit de MC Darlan, que já era febre entre os vascaínos, agora se espalhou pelo Brasil. Mas é no trecho "na Barreira ele cresceu e ali sempre morou", que a canção toca o coração de Rayan e vai de encontro às suas origens: a comunidade Barreira do Vasco, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

RAYAN É PINTADO E HOMENAGEADO EM RUAS E MUROS DA COMUNIDADE

Vizinha ao estádio de São Januário, a comunidade vive dias de festa e orgulho com a convocação do "cria" para a Copa do Mundo, que até o início do ano passado ainda morava por lá.

"A Barreira está tendo muita festa (risos). Muitas pessoas estão pintando as ruas, pintando meu rosto, é um momento de felicidade não só para mim, mas para a comunidade onde cresci e vivi durante muito tempo. Depois da notícia minha família fez uma festa, acho que estão fazendo a festa até agora (risos)", disse Rayan, durante o período de treinos na Granja Comary.

Na rua atrás da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) há um mural grafitado com a imagem do jogador vestido metade de seleção brasileira e metade de Vasco. Há também as frases "Da Barreira pro Mundo"; "Nascido na Barreira, orgulho da favela" e "De São Januário pra Copa".

O autor do desenho é Thiago Fantomas, grafiteiro e tatuador. Ele também é cria da comunidade e demonstrou todo o orgulho em fazer essa homenagem.

"Achei maravilhoso. Fiquei pintando dentro da comunidade onde sou nascido e criado. Fazer uma arte do brother que está aqui (aponta para o desenho de Rayan), que também é criado na comunidade, está numa ascensão, jogando bola pra caramba... O moleque está voando! Para mim, foi só alegria. Casou tudo perfeito", disse Thiago Fantomas, autor do mural de Rayan na Barreira do Vasco.

O grafiteiro revelou as reações dos parentes do Rayan com a pintura. O atacante ainda tem primos e tios que moram na comunidade.

"A família dele é grande pra caramba aqui na comunidade. E aí passa um monte de criança aqui e os primos dele ficam: 'tio, tio, você está pintando meu primo aí'. É só alegria, cara (risos)", afirma Thiago.

BANDEIRÃO DE RAYAN É HASTEADO EM UMA DAS RUAS PRINCIPAIS

Um dos pontos mais movimentados da Barreira do Vasco é a praça Carmela Dutra, que possui uma quadra onde Rayan deu seus primeiros passos no futebol, na escolinha de seu tio Carlão.

Por ali se encontra uma das principais ruas da comunidade, a chamada "Rua da Farmácia", que tem chamado a atenção de quem passa por conta de um enorme bandeirão hasteado com a foto de Rayan vestido com o uniforme da seleção brasileira e a frase "Da Barreira para o Mundo".

O local, que conta com muitos comércios, está enfeitado também com bandeirinhas verdes e amarelas e o asfaltado foi pintado pelas crianças. Há também uma caricatura de Rayan feita pelo artista "Vascomics", famoso por fazer artes para as redes sociais do Vasco.

"As crianças e a comunidade, de um modo geral, estão muito empolgadas esperando que ele se revele e traga essa tão sonhada taça para o Brasil", afirma Ana Lúcia, diretora da creche municipal Francisco Alves.

BARREIRA DO VASCO TERÁ TELÃO PARA VER OS JOGOS DO BRASIL

A Barreira do Vasco terá um telão para a comunidade se reunir e ver o jogo do Brasil. Ele deverá ser instalado ao lado da associação de moradores, onde costumeiramente torcedores vascaínos fazem um "esquenta" com um grupo de pagode em dias de jogos.

Vendedor da "Lanchonete dos Amigos" ?a preferida de Rayan e de muitos dos garotos da base do Vasco? Daniel Silva destacou a alegria dos moradores.

"A comunidade está muito feliz. Só ver tudo que pintaram nas paredes e nas casas da favela aqui, o pessoal colocando bandeira... Com ele (Rayan) nessa Copa, vai dar tudo certo e a gente vai trazer esse hexa, se Deus quiser", disse Daniel, que garantiu "açaí liberado" para Rayan caso o Brasil conquiste o título:

"Com certeza ele terá, sim, em forma de agradecimento (risos)".