SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians avançou nas negociações para firmar um contrato de patrocínio com a Fatal Fans, plataforma do grupo Fatal Model, após um processo interno que envolveu diferentes departamentos do clube e uma ampla análise de riscos.

As tratativas ganharam força nos últimos meses e estão em estágio avançado.

Internamente, a negociação é tratada como estratégica para reforçar o caixa e ajudar na manutenção de modalidades além do futebol masculino.

A projeção discutida dentro do clube aponta para um acordo que pode alcançar cerca de R$ 17 milhões, valor considerado relevante para propriedades desse porte no mercado brasileiro.

As conversas tiveram início ainda no ano passado. Inicialmente conduzida pelo departamento comercial, a proposta foi posteriormente absorvida pela área de marketing, que ampliou as discussões e passou a liderar o processo.

Ao longo da negociação, o projeto passou por uma série de avaliações internas. O clube mapeou riscos jurídicos, institucionais e de imagem, além de promover consultas a áreas como financeiro, marketing, responsabilidade social e departamento jurídico.

RESISTÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DO MODELO

A associação com uma plataforma ligada a conteúdo adulto gerou resistência inicial dentro do próprio Corinthians. Com o avanço das discussões, porém, prevaleceu o entendimento de que a Fatal Fans opera como uma empresa legalizada e estruturada como plataforma digital.

Durante o processo, o clube buscou desenvolver mecanismos para reduzir eventuais impactos negativos. O contrato prevê cláusulas de proteção institucional e alternativas comerciais para casos de necessidade de substituição do parceiro.

O tema também foi debatido com diferentes públicos ligados ao Corinthians. Representantes de modalidades esportivas, coletivos e setores considerados mais sensíveis foram ouvidos ao longo das tratativas.

No futebol feminino, houve preocupação específica em relação à repercussão da parceria. Atletas chegaram a solicitar orientações sobre como se posicionar publicamente diante de eventuais questionamentos sobre o acordo.

ESTRATÉGIA E FOCO EM RECEITAS

Além do aporte financeiro, o contrato é visto como uma oportunidade para fortalecer estruturas esportivas que enfrentam dificuldades orçamentárias, como futsal e basquete. Nos cenários avaliados internamente, o patrocínio teria peso relevante no portfólio comercial do Corinthians e poderia figurar entre os maiores acordos do país fora dos segmentos de casas de apostas e fornecedores de material esportivo.

A proposta discutida vai além da simples exposição da marca. A avaliação interna é que a parceria precisa ser sustentada por uma narrativa institucional capaz de justificar e contextualizar a decisão.

Entre os pontos debatidos está a utilização diferenciada das propriedades vinculadas ao futebol feminino, com foco em campanhas institucionais e ações voltadas à valorização da modalidade. A iniciativa também é apresentada como uma forma de ampliar o suporte financeiro a outras modalidades esportivas mantidas pelo clube.

Apesar do avanço das conversas, o acordo não foi fechado de forma imediata, como chegou a ser cogitado inicialmente. Houve resistência de pessoas envolvidas no processo e de integrantes ligados à atual gestão.

Ainda assim, as tratativas seguem em andamento. Internamente, a geração de novas receitas permanece como uma das prioridades da administração para sustentar a estrutura esportiva do Corinthians.

O QUE DIZ A FATAL MODEL

Em documento encaminhado ao mercado, a Fatal Fans confirma a negociação com o Corinthians e afirma que o projeto prevê um investimento relevante no clube. A empresa informa que a parceria tem foco em diferentes modalidades esportivas e destaca o futebol feminino como prioridade dentro da proposta.

Segundo o material, o plano também contempla ações institucionais e iniciativas voltadas à valorização da modalidade e ao debate de temas sociais. As conversas entre Corinthians e Fatal Fans ganharam força nos últimos dias e envolvem um contrato com duração inicial de um ano e valores próximos de R$ 17 milhões.

O modelo discutido prevê exposição da marca em diferentes modalidades esportivas, com adaptações no uniforme do futebol feminino e maior foco em campanhas institucionais nesse segmento.