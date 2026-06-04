SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil terá três representantes nas semifinais de Roland Garros Junior.
A chave simples masculina terá uma semifinal 100% brasileira. Luis Augusto Miguel, o Gutão, e Leonardo Storck avançaram na manhã desta quinta-feira (04) e garantiram que um atleta do Brasil estará na decisão.
Gutão se classificou ao vencer o austríaco Thilo Behrmann por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 1/6 e 6/3). Storck teve uma vitória mais tranquila: bateu o estadunidense Jack Kennedy por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/6).
O brasileiro que vencer o confronto tem pela frente um norte-americano: a outra semifinal é entre Keaton Hance e Michael Antonius.
Victoria Barros é a representante brasileira na chave simples feminina. A promessa do tênis conseguiu uma virada por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 6/1 e 6/4) sobre a sul-coreana Ha Eum Lee, avançou e vai encarar a chinesa Xinran Sun na semifinal.
O Brasil também tem representante na semifinal das duplas femininas em Roland Garros. Luisa Stefani e a canadense Gabriel Dabrowski enfrentam a norte-americana Taylor Towsend e a tcheca Katerina Siniakova nesta sexta-feira (05) no início da manhã.
As datas e horários dos jogos das semifinais ainda serão confirmados pela organização.
A passagem por Roland Garros tem sido boa para o Brasil. Além dos semifinalistas na categoria junior, o país teve João Fonseca nas quartas de final da chave simples masculina ?ele foi derrotado pelo tcheco Jakub Mensik.