SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rosario Central, adversário do Corinthians nas oitavas de final da Copa Libertadores, demitiu o técnico Jorge Almirón após a eliminação na Copa Argentina para o Estudiantes. A equipe que tem o veterano Angel Di Maria como estrela tem na mira para o cargo um velho conhecido do torcedor corintiano: Javier Mascherano.

O Rosario Central perdeu por 3 a 0 para o Estudiantes no último domingo (31), foi eliminado na segunda rodada da Copa Argentina e demitiu o técnico Jorge Almirón.

De acordo com o jornal argentino Olé, a diretoria da equipe tem três alvos na mira para o cargo: Juan Antonio Pizzi (ex-seleção chilena), Rodolfo Arruabarrena (ex-Boca e Shabab Al Ahli) e Javier Mascherano (ex-Inter Miami).

Mascherano está sem clube desde abril, quando deixou o comando do Inter Miami alegando questões pessoais. O ex-volante tinha acabado de conquistar o primeiro título da MLS da história do clube.

Javier Mascherano teve uma passagem rápida pelo Corinthians entre 2005 e 2006, com apenas 26 jogos, mas com a conquista do título do Brasileirão de 2005.

A Conmebol já definiu as datas e horários das partidas entre Corinthians e Rosario Central. O jogo de ida é no dia 13 de agosto, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario, na Argentina. E a volta é no dia 20, também às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.